Mort de Grichka Bogdanoff : le jumeau star souffrait-il d'acromégalie ?

L'ESSENTIEL Aussi connue sous le nom de "gigantisme", l'acromégalie est une maladie rare qui touche une personne sur 25 000.

Comme son évolution est lente et les signes peu spécifiques, l'acromégalie est souvent diagnostiquée très tardivement.

Grichka Bogdanoff, notamment connu pour avoir animé l’émission de science-fiction "Temps X" avec son frère jumeau Igor, est décédé de la Covid-19 mardi 28 décembre à Paris, à l’âge de 72 ans. "Entouré de l’amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanoff s’est éteint paisiblement pour rejoindre ses étoiles", a écrit sa famille dans un communiqué transmis par son agent. "Il n’était pas vacciné", a de son côté expliqué à RMC son avocat Me Edouard de Lamaze.

Grichka et Igor Bogdanoff fascinent les foules depuis de nombreuses années, notamment à cause de leur évolution physique étonnante. A tel point que la journaliste Maud Guillaumin y revient dans son livre Le mystère Bogdanoff (Edition l’Archipel).

Un trouble hormonal rare

Alors que de nombreuses personnes pensent que les frères Bogdanoff souffraient d’acromégalie, un trouble hormonal rare responsable d’une augmentation anormale de la taille des pieds, des mains et d'une déformation du visage, il n’en est rien. Dans Le mystère Bogdanoff, le docteur Christophe de Jaeger, un proche des jumeaux interrogé par l’auteure, dément sans détour ces informations.

D’autant plus que cette maladie intervient le plus souvent entre 30 et 40 ans, alors que les célèbres jumeaux ont entamé leur métamorphose aux alentours de la cinquantaine. Tant mieux pour eux, peut-on donc se dire, l’acromégalie étant une maladie très dangereuse, au-delà des désagréments physiques qu’elle engendre.

"Un rapport très compliqué avec l’idée de vieillir"

"Je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'il en était. (...) ils cherchent une forme de jeunesse éternelle. Et comme il est impossible de se rajeunir sans se transformer, leur métamorphose est sans détour [...] Les gens préfèrent penser à une maladie qu'à une décision délibérée. Mais c'est faux !", explique quant à lui l'éditeur Jean-Paul Enthoven, un autre ami proche des Bogdanoff à Maud Guillaumin. Et leur sœur d'en rajouter : ils "ont évidemment un rapport très compliqué avec l'idée de vieillir, avec la mort."

Ainsi, bien qu’Igor et Grichka aimaient eux-mêmes parler "d’expérimentations" pour évoquer leurs transformations physiques progressives, la chirurgie esthétique reste l’explication la plus plausible.