«Flurona» : pourquoi cette fusion entre la grippe et la Covid-19 est redoutée depuis le début de l’épidémie ?

L'ESSENTIEL La Covid-19 et la grippe sont toutes les deux des maladies respiratoires et ont en commun certains symptômes. Ces affections, causées par des virus différents, se propagent par des gouttelettes et des aérosols émis par un patient contaminé.

Un cas de double infection à la grippe et à la Covid-19 a été rapporté pour la première fois en Israël, le 2 janvier, mais il ne s’agit pas du premier cas mondial. D’autres cas de "Flurona" ont été enregistrés aux États-Unis en 2020.

Les autorités sanitaires craignent l’augmentation des cas de "Flurona" et la survenue d’une "twinémie", à savoir deux épidémies en même temps.

"Flurona", une contraction entre "flu" (diminutif d’"influenza", à savoir grippe en anglais), et "coronavirus". C’est le surnom donné par les internautes pour qualifier une double infection à la grippe et à la Covid-19. Un premier cas de cette fusion a été rapporté en Israël. Selon un article publié le 2 janvier par le média The Times of Israel, une femme enceinte non-vaccinée a été hospitalisée car elle avait été contaminée en même temps par la Covid-19 et la grippe.

La patiente, qui présentait des symptômes bénins de difficultés respiratoires, est sortie de l’établissement en bonne santé peu de temps après son hospitalisation. "Il s’agit de la même maladie. Les deux virus provoquent des difficultés respiratoires, car tous deux attaquent les voies respiratoires supérieures", a déclaré au média israélien Arnon Vizhnitser, directeur du service de gynécologie qui a accueilli la future maman.

Un cas de "Flurona" rare mais pas inédit

Ce cas de double infection est rare mais il ne s’agit pas du premier dans le monde. The Times of Israel a indiqué qu’en 2020, des cas de « Flurona » avaient été enregistrés aux États-Unis. "Les médecins de plusieurs pays ont signalé des patients dont les tests étaient positifs à la fois à la Covid-19 et à la grippe saisonnière. Nous avons vu des patients avec les deux virus. C'était au début, en mars", peut-on lire dans une étude parue en 2020 dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).

Dans une fiche dédiée aux similitudes et aux différences entre le coronavirus et la grippe, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a confirmé qu’il était "possible d’attraper les deux maladies en même temps. Le moyen le plus efficace de prévenir l’hospitalisation et les formes graves de la Covid-19 et de la grippe est la vaccination avec les deux vaccins". L’autorité sanitaire préconise également de respecter sérieusement les gestes barrières.

La crainte d’une "twinémie"

La combinaison de ces deux infections, qui est actuellement étudiée de près, inquiète les autorités sanitaires israéliennes. Ces derniers redoutent une hausse des doubles contaminations car les deux virus circulent activement dans le pays. Ils craignent plus précisément une "twinémie", la contraction de "twin" (jumeau en anglais) et "épidémie". En clair, les autorités ont peur de devoir gérer deux épidémies simultanées qui pourraient submerger leurs capacités hospitalières.