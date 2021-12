Vers une « génération sans tabac » en Nouvelle Zélande

L'ESSENTIEL Au niveau mondial, 5 % des garçons et 2 % des filles ont déjà fumé à l’âge de 11 ans selon l’OMS.

Le tabac fait plus de 8 millions de morts chaque année sur l’ensemble de la planète.

En France, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable, avec plus de 75 000 décès estimés en 2015 selon Santé Publique France. Au niveau mondial, selon un rapport publié par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 15 % des adolescents de 15 ans déclarent avoir fumé une cigarette au moins une fois au cours des 30 derniers jours, et près de 1 sur 3 indique avoir déjà essayé de fumer (27 % des filles et 29 % des garçons). Des chiffres inquiétants pour les nouvelles générations.

Augmenter progressivement l’âge à partir duquel l’achat de cigarettes est légal

Face à cet enjeu de santé publique, la Nouvelle-Zélande a pris une décision drastique : interdire la vente de cigarettes aux jeunes nés après 2008. Jusqu’à présent, aucun gouvernement dans le monde n’a pris une telle mesure. Dans le détail, le pays souhaite mettre en place un plan pour élever progressivement l'âge auquel le tabac peut être acheté. À terme, le but est d’interdire totalement la vente de cette substance.

“Un jour historique”

Actuellement, comme en France, les jeunes Néo-Zélandais de moins de 18 ans n’ont pas le droit d'acheter du tabac. Avec la nouvelle mesure, cet âge légal augmentera d'un an tous les ans à partir de 2027. “C'est un jour historique pour la santé de notre peuple, estime le Dr Ayesha Verrall, ministre associée à la Santé dans un communiqué. Nous voulons nous assurer que les jeunes ne commencent jamais à fumer, nous allons donc rendre la vente de produits du tabac illégale. Les personnes âgées de 14 ans lorsque la loi entrera en vigueur ne pourront jamais acheter légalement du tabac”. En effet, avec cette mesure, en 2073 les personnes âgées de 60 ans ne pourront pas acheter de tabac alors que celles de 61 ans le pourront. A terme donc, la vente de cette substance sera totalement interdite à tous les Neo-Zelandais. En complément, seuls les produits avec un faible taux de nicotine seront disponibles dans le commerce. Le but est de diminuer les risques de dépendance.

Un coup dur pour les revendeurs de tabac

Cette mesure est une bonne chose pour la santé publique mais moins pour les revendeurs de tabac. Ils savent que, dans un avenir proche, le marché va se réduire et, à terme, leur commerce est voué à disparaître. Mais le gouvernement rassure : “les changements n'entreront pas en vigueur immédiatement, laissant aux détaillants le temps de passer à un nouveau modèle commercial”, assure Ayesha Verrall.

Accompagner les fumeurs dans l’arrêt du tabac

La mesure du gouvernement néo-zélandais ne se veut pas que répressive. En parallèle, des plans d’accompagnement des fumeurs seront mis en place pour les aider à arrêter. “Nous savons qu'il est vraiment difficile de rompre avec l'habitude et que certaines personnes qui fument auront naturellement besoin de beaucoup de soutien”, assure Ayesha Verrall. Pour l’instant, aucun détail n’a été donné sur le contenu de cet accompagnement.