L’exposition au soleil protégerait de la sclérose en plaques

L'ESSENTIEL Environ 100.000 patients sont touchés par la sclérose en plaques en France.

Une exposition au soleil permettrait d’augmenter les niveaux de vitamine D et de prévenir la sclérose en plaques.

En France, environ 100.000 personnes sont concernées par la sclérose en plaques, dont 700 enfants, et 2 000 à 3 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, selon l’Assurance maladie. D’après des travaux réalisés par des chercheurs américains et australiens, il serait possible de prévenir la sclérose en plaques en s’exposant au soleil. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Neurology le 8 décembre.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené leurs recherches auprès de 332 patients âgés de 3 à 22 ans, atteints de la sclérose en plaques depuis sept mois, et 534 personnes ne souffrant pas de cette maladie auto-immune. Ils ont comparé leur durée d’exposition au soleil grâce à un questionnaire. Selon les données, 19 % des malades ont déclaré avoir passé moins de 30 minutes par jour à l'extérieur au cours de l'été précédent, contre 6 % pour les personnes non-atteintes de sclérose en plaques. À partir de ces informations, ils ont évalué le risque de développer cette pathologie.

Une augmentation des niveaux de vitamine D

D’après les résultats, le fait de passer plus de temps à l'extérieur était associé à une réduction de la probabilité de développer une sclérose en plaques. "L'exposition au soleil est connue pour augmenter les niveaux de vitamine D", a déclaré Emmanuelle Waubant, co-auteure de l’étude et professeure au département de neurologie de l'université de Californie à San Francisco, aux États-Unis.

L’exposition au soleil "stimule également les cellules immunitaires de la peau qui jouent un rôle protecteur contre des maladies telles que la sclérose en plaques. La vitamine D peut également modifier la fonction biologique des cellules immunitaires et, à ce titre, jouer un rôle dans la protection contre les maladies auto-immunes", a-t-elle ajouté.