Françoise Fabian touchée après l’euthanasie de son père : qu’est-ce que l’achromotrichie ?

L'ESSENTIEL L’achromotrichie vient du grec khrômatos (couleur) et trikhos (poil).

Cela désigne l’apparition d’une mèche de cheveux blancs, contrairement à la canitie où toute la chevelure est concernée.

L’achromotrichie peut apparaître dès l’enfance, ou plus tard.

Certaines épreuves de la vie laissent des traces, et ce ne sont pas toujours celles auxquelles on pense. Dans l’émission C à vous, diffusée mercredi 1er décembre sur France 5, l’actrice Françoise Fabian, révélée notamment par le film Ma nuit chez Maud d’Éric Rohmer, s’est confiée sur le décès de son père, Marcel Cortés. Atteint d’une maladie, ce dernier n’était plus capable de parler, ni de se déplacer, il pouvait seulement bouger les mains. L’actrice de 88 ans raconte qu’elle était dans un "état de désespoir total" face à la douleur de son père. Elle a expliqué aux infirmières qu’elle souhaitait s’occuper de lui. "Je ne lui ai plus donné de médicament, a-t-elle expliqué à la télévision. (…) J’ai supprimé les médicaments. On lui donnait des médicaments pour supporter les médicaments qui le faisaient durer." Trois jours après cette décision difficile, son père est décédé. Le lendemain de sa mort, la mèche blanche est apparue dans les cheveux de l’actrice.

Qu’est-ce que l’achromotrichie ?

Ce phénomène porte un nom : l’achromotrichie. Cela désigne l’apparition d’une mèche blanche ou grise dans les cheveux, alors même que le reste de la chevelure conserve sa couleur naturelle. Cette particularité est la conséquence d’un défaut de production de mélanine, un pigment qui donne sa couleur à la peau et aux cheveux. En vieillissant, il est normal que la production de mélanine baisse et que des cheveux blancs apparaissent. Dans les autres cas, cela peut être le signe d’une maladie. Dans certains cancers, dans les maladies thyroïdiennes, dans le syndrome de Waardenburg, un ensemble de malformations congénitales, une achromotrichie peut apparaître. Parfois, l'arrivée de ces cheveux blancs est liée à la prise d’un médicament. La chloroquine fait notamment partie des traitements associés à l’achromotrichie.

Comment lutter contre l’achromotrichie ?

La psychologie peut aussi être une explication à ce phénomène, et cela correspond au cas de Françoise Fabian. L’expression "se faire des cheveux blancs" signifie s’inquiéter, or le stress chronique ou la maladie peuvent générer des cheveux blancs. Selon différentes recherches, cela serait lié aux mélanocytes. Ces cellules fabriquent la mélanine, or leur nombre diminue dans les périodes de stress, ce qui explique l’apparition de ces mèches blanches. Il n’existe pas de traitement contre l’achromotrichie. Dans le cas où elle est consécutive à une maladie, agir sur la cause peut permettre de freiner sa progression. Lorsque cela n’est pas possible, des alternatives cosmétiques peuvent masquer les cheveux blancs, comme les teintures ou les accessoires. Sur France 2, en mai dernier, Françoise Fabian expliquait avoir longtemps teinté sa mèche blanche, avant de finalement l’assumer.