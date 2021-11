Vaccins sans ARN en Guadeloupe, troisième dose pour tous et Covid long : les dernières actus de la crise sanitaire

Delfraissy envisage une 3e dose du vaccin anti-Covid pour tous

Au final, ce sera au Président Emmanuel Macron de décider. Mais le Conseil scientifique réuni autour de Jean-François Delfraissy vient de se dire favorable à la troisième dose pour lutter contre la cinquième vague de Covid-19 qui s’amorce en France. “Le Conseil scientifique appuie les recommandations du Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale sur le fait que l’évolution de l’épidémie invite à envisager un rappel vaccinal pour l’ensemble de la population adulte 6 mois après la primovaccination”, peut-on lire dans un avis publié ce lundi 22 novembre et adressé à l’exécutif le 20 novembre.

Un nouveau rapport sur le Covid long

Suite à la parution d’une étude polémique sur l’aspect psychosomatique des Covid longs, la HAS a de son côté actualisé les connaissances sur cette pathologie encore mystérieuse. "Des facteurs de risque de survenue des symptômes prolongés à la suite d’une Covid-19 ont été identifiés : l’hospitalisation et le nombre élevé de symptômes au cours de l’épisode initial", écrivent les experts en santé publique dans un nouveau rapport. "De nouveaux symptômes ont été décrits : digestifs, cutanés et oculaires", ajoutent-ils. "Les symptômes prolongés à la suite d’une Covid-19 peuvent toucher les adolescents et plus rarement les enfants", notent-ils également.

Des vaccins Covid sans ARN messager pour les soignants de Guadeloupe

Le gouvernement s’est engagé à fournir des vaccins contre la Covid-19 sans ARN messager aux soignants en Guadeloupe qui le veulent, comme le demandaient ceux contestant l’obligation vaccinale, a indiqué ce mardi 23 novembre le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. En Guadeloupe et en Martinique, un appel à la grève générale a été lancé il y a quelques jours contre l'obligation vaccinale des soignants. Des pillages et des blocages routiers se multiplient sur ces deux territoires d’outre mer.

Des violences ont également éclaté aux Pays-Bas et en Belgique suite aux nouvelles restrictions sanitaires prises pour faire face à la cinquième vague de Covid-19. La contestation est également très vive en Autriche, pour les mêmes raisons.