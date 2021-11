L'exercice réduit l'inflammation en produisant son propre “cannabis”

L'ESSENTIEL L'arthrose, l’une des affections de l’arthrite, concerne 10 millions de personnes en France, dont 65% des plus de 65 ans.

Faire du sport permet d’éviter les problèmes de santé liés à l’arthrite mais aussi de prévenir l’apparition de cancer et de maladies cardiaques.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il est recommandé de pratiquer au moins 75 à 150 minutes d’activité physique par semaine, d’intensité modérée à soutenue, pour les adultes âgés de 18 à 64 ans. Dans l’idéal, il faudrait aussi marcher au minimum 10 000 pas par jour. La raison est simple : les bénéfices du sport sur la santé sont nombreux. Il permet d’entretenir une bonne condition physique, le système cardiovasculaire, de réduire le risque de développer du diabète, d’améliorer le sommeil, etc…

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Gut Microbes, faire de l’exercice physique aurait une autre vertu : cette pratique permettrait au corps humain de produire des endocannabinoïdes. Il s’agit de substances chimiques produites par l’organisme et ayant des effets proches du cannabis, c’est-à-dire réduire l’inflammation, ce qui permet de soulager les douleurs et les maux physiques. Ainsi, les scientifiques estiment que l’exercice physique, via la production d’endocannabinoïdes, pourrait traiter plusieurs pathologies, comme l'arthrite, le cancer et les maladies cardiaques.

Moins de douleurs et d’inflammation chez les sportifs

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont mesuré l’impact du sport sur la santé de 78 personnes souffrant d'arthrite. Parmi elles, 38 se sont astreintes à 15 minutes d'exercices de renforcement musculaire chaque jour pendant six semaines. Les 40 autres volontaires n'ont pas fait de sport pendant l'étude. Résultats : l'exercice a réduit la douleur des participants et a aussi diminué le nombre de substances inflammatoires qu’ils avaient dans leur corps.

D’après les auteurs, ces changements seraient avant tout observables dans le microbiote intestinal. Il s’agit d’une partie de l’intestin où vivent tout un ensemble de micro-organismes : bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes. Le microbiote intestinal influence une grande partie de l’organisme, comme le système immunitaire, le cerveau, le système cardio-vasculaire ou encore le système osseux… Dans le détail, l’étude estime qu'au moins un tiers des effets anti-inflammatoires provenant du microbiome intestinal serait le résultat d’une plus grande production d'endocannabinoïdes chez les personnes faisant du sport.

Le sport plutôt que l’huile de cannabidiol

L’effet anti-inflammatoire du sport était déjà connu. Mais, jusqu’à présent, les scientifiques ne savaient pas précisément le phénomène physique qui produisait cette action. C’est désormais chose faite : il serait lié à la production d’endocannabinoïdes. À long terme, cela pourrait réduire le risque de développer un cancer, une maladie cardiaque et de l'arthrite.

“Notre étude montre clairement que l'exercice physique augmente les substances ayant des effets proches du cannabis dans le corps, estime Amrita Vijay, l’un des auteurs. Ce qui peut avoir un impact positif sur de nombreux autres aspects physiques. Alors que l'intérêt pour l'huile de cannabidiol augmente, il est important de savoir que des interventions simples sur notre mode de vie, comme le sport, peuvent influencer la production d’endocannabinoïdes”.

Les douleurs articulaires concernent 93% des Français

93% des Français ont déjà souffert de douleurs articulaires, selon un sondage IFOP intitulé “Les Français et les rhumatismes” mené pour l’Inserm et “Ensemble contre les Rhumatismes”. Les rhumatismes, plus communément regroupés sous le terme d’arthrite aujourd’hui, désignent différentes affections qui se caractérisent par des douleurs à des articulations, des ligaments, des tendons, des os ou d’autres éléments du système musculosquelettique.

Les troubles inflammatoires articulaires peuvent concerner une seule articulation - on parle alors de monoarthrite - ou plusieurs, et le patient souffre alors de polyarthrite. Avec le temps et au fur à mesure du développement de ces pathologies, la douleur augmente et la mobilité des personnes est réduite. Comme le souligne cette étude, la pratique régulière du sport est donc indispensable pour entretenir sa condition physique et éviter les problèmes de santé à long terme.