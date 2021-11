Cette boisson du quotidien accélère le vieillissement cutané

L'ESSENTIEL Certains sodas contiennent plus de 30 g de sucre pour 25 cl de boisson.

Selon les auteurs, le vieillissement cellulaire lié aux sodas peut toucher tous les individus quelque soit leur âge, leur sexe ou leur milieu social.

Les boissons sucrées sont mauvaises pour la santé : leur taux de sucre élevé est néfaste pour l’équilibre alimentaire, les dents et l'espérance de vie. Plusieurs équipes scientifiques ont mené des recherches sur les effets de ces aliments sur les cellules et leur vieillissement.

Un vieillissement accéléré à l’échelle cellulaire

En 2014, une équipe de chercheurs américains s’est intéressée aux effets des boissons sucrées sur le vieillissement cellulaire. Pour mener ces travaux, parus dans American Journal of Public Health, ils ont observé un échantillon de plus de 5 300 adultes, âgés de 20 à 65 ans. Tous ont renseigné des informations sur leur régime alimentaire, pour que les chercheurs puissent déterminer leur consommation moyenne de soda. En parallèle, ils ont recueillir des échantillons d’ADN afin d’observer leurs cellules.

Les auteurs de l’étude ont constaté que les personnes consommant davantage de sodas avaient des télomères plus courts. Ces petits éléments se trouvent à l’extrémité des chromosomes. Lorsqu’ils se raccourcissent, les cellules vieillissent puis meurent. Chez les personnes consommant des jus de fruits sans sucre ajouté, les télomères étaient plus longs. Pour les chercheurs, cela signifie que la consommation de sodas accélère le vieillissement cellulaire.

Des conséquences multiples, toutes liées au vieillissement

Plus récemment, d’autres scientifiques ont travaillé sur les conséquences des sodas sur le métabolisme. "Un nombre croissant de preuves suggère que l’alimentation est un facteur important du vieillissement en bonne santé, soulignent-ils dans Current Nutrition Reports. Et la consommation de boissons sucrées, une sources importante de sucres ajoutés, a des conséquences néfastes sur la santé des personnes vieillissantes, à cause notamment des maladies cardiovasculaires, du diabète et du cancer."

Leurs travaux confirment cette affirmation : ils ont constaté que les boissons sucrées accélèrent le vieillissement et provoquent des phénomènes biologiques tels que l’inflammation chronique, le stress oxydatif, le déséquilibre de la flore intestinale ou l’insulino-résistance. Or, toutes ces pathologies peuvent aussi augmenter le vieillissement. "Remplacer les boissons sucrées par des breuvages plus sains est une bonne solution pour réduire le risque de maladie chronique dans la population vieillissante, voire pour prolonger l’espérance de vie", concluent-ils.