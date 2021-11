Curtis, le «super-prématuré», a fêté son premier anniversaire !

L'ESSENTIEL Curtis pesait moins de 500 grammes à la naissance, soit l'équivalent d'un ballon de football.

À la naissance, sa jumelle n'a pas survécu.

Il est resté 275 jours à l'hôpital avec une surveillance quotidienne avant de pouvoir rentrer chez lui.

Ce 11 novembre, Curtis aurait dû fêter son premier anniversaire. Aurait dû, car le petit américain né dans l’État d’Alabama l’a fêté quatre mois plus tôt, le 5 juillet dernier. Désormais en bonne santé, celui qui est né au bout de seulement 21 semaines de gestation d’un poids ne dépassant pas les 500 grammes a obtenu le Guinness World Records du bébé le plus prématuré au monde à avoir survécu.

Le poids d’un ballon de football

Le début d’été 2020 a été plein de rebondissements pour Michelle Butler. Alors enceinte de jumeaux depuis cinq mois, l’Américaine s’est précipitée pour un travail d'urgence à l'hôpital de l'Université d'Alabama à Birmingham (UAB). Le 5 juillet, elle a accouché de ses deux enfants, quatre mois avant le terme prévu. Un seul bébé, Curtis, a survécu. Sa sœur, C'Asya, était beaucoup moins développée et est décédée un jour plus tard en raison de complications.

Les chances de survie après seulement 21 semaines et un jour de gestation étaient très faibles pour Curtis. “La survie à cet âge gestationnel ne s'est jamais produite auparavant, donc avant la naissance de Curtis, ses chances de survie étaient bien inférieures à 1%”, a déclaré le Dr Colm Travers, professeur adjoint à la division de néonatologie de l'UAB. Quand il est sorti du ventre de sa maman, le petit Curtis pesait moins de 500 grammes, soit l’équivalent d’un ballon de football.

Un état stabilisé

Le nouveau-né a été placé sous traitement constant. Pendant ses trois premiers mois de vie, il est resté sous respirateur et a passé un total de 275 jours à l’hôpital avec des soins 24 heures sur 24. Il a finalement été autorisé à rentrer chez lui le 6 avril dernier. Curtis continue de prendre quelques médicaments et un traitement spécial, notamment une sonde d'alimentation et de l'oxygène en bouteille, mais son état s’est stabilisé.

Il a battu le record du monde des prématurés de seulement un jour. Le précédent bébé qui détenait le record est Richard Hutchinson, né seulement un mois avant Curtis, le 5 juin 2020, dans le Wisconsin. Avant, le record du monde était resté ininterrompu pendant 34 ans.