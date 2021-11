Comment aider votre enfant qui souffre de phobies ?

Si les phase de peur sont normales pendant l'enfance, c'est qu'elles participent au développement. En cas de phobie, la peur est vécue de façon beaucoup plus intense, dure et ne disparaît pas toute seule. Elle nécessite une prise en charge par un médecin ou un psychologue.

La phobie est souvent un défi pour toute la famille

Consulter un professionnel de santé est avant toute chose la priorité lorsque votre enfant souffre de peur(s) pendant plus de 6 mois avec des conséquences sur son comportement au quotidien. Une fois le diagnostic posé, ne jugez pas votre enfant mais au contraire aidez le à parler de ses peurs pour les dédramatiser et reprendre un peu de contrôle.

Si vous pouvez l'aider à pratiquer des techniques de relaxation et de respiration, il est surtout important de faire du renforcement positif au quotidien en lui montrant qu'il est capable étape par étape de se confronter à sa peur. De plus, en informant l'entourage vous l'aidez à ce que tout le monde l'accompagne, que ce soit à l'école ou à la maison.

Les erreurs à ne pas commettre

La phobie va au-delà d'une simple peur car elle envahit votre enfant au point de déclencher une crise d’angoisse et une détresse insurmontable sans aide. L'une des premières erreurs à éviter est donc de minimiser ce qu'il ressent ou de le forcer à se confronter, ce qui risque de rajouter un traumatisme à sa peur.

À l'inverse, le soustraire à ce qui cause sa peur de façon systématique l'encourage à rentrer dans un évitement et finalement ne jamais sortir de sa phobie. Pour l'aider, votre enfant a besoin que vous reconnaissiez sa détresse afin de le soutenir et de l'accompagner pour y arriver.

En savoir plus : "Les phobies chez l'enfant : impasse ou passage ?", de Marika BERGES-BOUNES et Sandrine CALMETTES-JEAN, éditions Eres.