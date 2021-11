Plus de 6 kilos : une maman donne naissance à l’un des bébés les plus gros au monde

L'ESSENTIEL Environ 5% des bébés seraient concernés par la macrosomie foetale.

En 1879, un bébé de 10,8 kilos est né aux États-Unis.

C’est une double surprise pour Cherral Mitchell. Cette Britannique de 31 ans a donné naissance, jeudi 28 octobre, à son quatrième enfant. D’une part, elle est tombée enceinte alors qu’elle était sous contraception, d’autre part, son bébé est en troisième position au classement des enfants les plus lourds nés au Royaume-Uni. Alpha pesait 6,7 kilos lorsqu’il est sorti du ventre de sa maman. En moyenne, les petits garçons anglais pèsent un peu plus de 3 kilos à la naissance.

Une surprise pour la famille... Et les équipes médicales !

"Nous ne pensions pas qu’il serait si gros, raconte la trentenaire au journal anglais The Sun. Tout le monde riait quand sa tête est sortie. Mon mari, Tyson, se disait "Oh mon dieu, il est gros!" Elle explique qu’il a fallu deux infirmières pour sortir le bébé. Elles-mêmes étaient surprises par le poids de l’enfant. "Elles se sont dit que ça devait être le plus gros bébé jamais né et étaient en train de vérifier sur Google", ajoute la mère de famille. Depuis l’accouchement, Alpha est placé en service de néonatalogie, et selon sa mère, son état de santé devrait bientôt s’améliorer.

Comment un bébé peut grossir autant ?

Dans le cas de Cherral Mitchell, les médecins supposent que son diabète gestationnel tardif a pu être à l’origine de cette importante prise de poids du bébé. Le liquide amniotique dans lequel il se trouvait était plus sucré, car le diabète augmente la glycémie, soit le taux de sucre dans le sang, et cela peut ensuite augmenter la quantité de sucre présente dans le placenta. De manière générale, le diabète est la principale explication lorsqu’un bébé naît avec un poids élevé.

Quels sont les risques ?

Quand un bébé pèse plus de 4 000 g à la naissance, les médecins parlent de macrosomie foetale. En dehors du diabète gestationnel, d’autres facteurs augmentent le risque : une mère âgée de plus de 35 ans, une forte prise de poids pendant la grossesse, une date de terme dépassée, etc. Les principales complications sont liées à l’accouchement. La macrosomie peut provoquer des hémorragies pour la mère, des infections, des lésions, etc. Pour le nouveau-né, cela peut engendrer une dystocie des épaules, lorsqu’elles restent bloquées au niveau du bassin alors que la tête est déjà sortie. Pour diminuer les risques, lorsque le poids du bébé estimé à la naissance est élevé, le gynécologue privilégie généralement l’accouchement par césarienne.