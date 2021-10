La qualité du sperme des Américains a considérablement baissé

L'ESSENTIEL Le sperme est le liquide libéré lors de l'éjaculation.

C'est un liquide qui est composé de 10 % de cellules reproductrices, les spermatozoïdes, et de 90% de liquide séminal, provenant de la prostate et des vésicules séminales.

Une nouvelle étude révèle que la qualité des spermatozoïdes des Américains s'est considérablement dégradée au cours des 16 dernières années.

Baisse de la concentration et de la mobilité

Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques de la clinique Reproductive Medicine Associates of New York ont analysé plus de 176 000 échantillons de sperme prélevés sur 3 500 donneurs âgés de 19 à 38 ans. Tous étaient en bonne santé au moment des analyses et ne vivaient pas au même endroit.

Après avoir pris en compte l’indice de masse corporelle (IMC) des membres de la cohorte, les chercheurs ont constaté, en seize ans, une baisse significative de la concentration et de la mobilité de leurs spermatozoïdes. Ces changements ont été observés dans toutes les régions géographiques étudiées.

Des causes non identifiées

L'essai n’a pas analysé les causes de cette tendance. Toutefois, dans leurs conclusions, les chercheurs indiquent qu'il pourrait y avoir un lien avec les changements de mode de vie (régime alimentaire, stress...) ou une exposition accrue aux perturbateurs endocriniens.

Le récent déclin de la qualité du sperme dans de nombreuses régions du monde mis au jour par certaines études fait débat au sein de la communauté scientifique.