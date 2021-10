Souffrir de diabète pendant la grossesse augmente le risque de maladie mentale des enfants à naître

L'ESSENTIEL En 2013, 8,3 % des femmes enceintes en France avaient un diabète gestationnel, soit plus de 50 000 femmes.

Seule 1 femme sur 2 avait un dosage de la glycémie pour rechercher après la grossesse la persistance du diabète.

Selon une nouvelle étude du JAMA, les femmes qui souffrent de diabète pendant leur grossesse ont plus de risques d’avoir un enfant atteint de troubles psychiatriques.

"Le diabète pendant la grossesse est-il associé à des troubles psychiatriques chez l’enfant à naître pendant les quatre premières décennies de sa vie ?", se sont demandés les chercheurs en préambule.

Schizophrénie, anxiété, déficience intellectuelle

Pour répondre à leur interrogation, les chercheurs ont étudié les trajectoires de vie de 2 413 335 bébés nés au Danemark entre 1978 et 2016. 151 208 (6,4%) d’entre eux se sont vus diagnostiquer un trouble psychiatrique au cours de leurs 40 premières années de vie. Et les enfants nés de mères ayant souffert de diabète pendant leur grossesse étaient plus susceptibles de développer un trouble psychiatrique (schizophrénie, anxiété, déficience intellectuelle, problème de développement ou du comportement) que leurs pairs non exposés.

"Les résultats de l'étude indiquent que l'exposition prénatale des fœtus au diabète maternel est associée à des risques accrus de plusieurs troubles psychiatriques dans les 40 premières années de vie de ces enfants", concluent les auteurs de l’étude.