Le conseil pour réussir ses études : pas de cours avant 11h du matin !

L'ESSENTIEL En 2013, l'UCL Academy de Londres est devenue la première école britannique à faire commencer ses élèves à 10 heures du matin.

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Frontiers in Human Neuroscience, faire commencer les étudiants à 11 heures du matin augmenterait leurs chances de réussir l'année.

Un bénéfice pour le plus grand nombre

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont évalué pendant toute une journée les performances cognitives de 190 étudiants en première et deuxième année au sein des universités du Nevada-Reno (États-Unis) et de l'Open University (Grande-Bretagne). Ils ont alors constaté que les capacités d’apprentissage de ces jeunes adultes étaient meilleures lorsque les cours commençaient plus tard dans la matinée. Plus précisément, débuter les classes à 11 heures (ou plus tard) s’est avéré bénéfique pour le plus grand nombre d'étudiants composant la cohorte.

Un rythme de sommeil qui varie en fonction de chacun

Cette étude confirme des recherches antérieures indiquant que les adolescents apprennent mieux lorsqu'ils commencent tard dans la matinée. Le rythme de sommeil étant cependant variable d'une personne à une autre, précisons pour finir qu’il n'existe pas une heure de début des cours qui soit bénéfique pour tous. Les besoins en sommeil varient aussi en fonction de l'âge : les nouveau-nés ont besoin de dormir 14 à 17 heures quotidiennes, les adolescents 8 à 10 heures et les adultes de 7 à 9 heures.