Etats-Unis : le mystère du burger qui provoquerait les accouchements

L'ESSENTIEL Vendu au prix de 16$, le burger existe depuis 2019.

Ses bienfaits sont probablement une simple coïncidence.

À la fin d’une grossesse, l’accouchement se fait parfois désirer. Marche à pied, ménage, infusion ou encore acupuncture : il existe des dizaines d’astuces de grand-mère censées favoriser le déclenchement du travail. Aux États-Unis, certaines femmes comptent sur leur assiette. Elles se rendent dans un restaurant du Minnesota pour manger un burger, réputé pour sa capacité à déclencher l’accouchement. Appelé "The Labor Inducer", soit le déclencheur du travail, le sandwich est composé d’un pain bretzel, garni de viande de bœuf, d’oignons caramélisés, de moutarde, de bacon au miel et d’une sauce rémoulade cajun épicée.

Une coïncidence.. partagée par plus de 50 femmes

À la date du 2 septembre, les propriétaires du restaurant The Suburban, situé à Excelsior, se réjouissaient d’avoir permis à 59 femmes d’accoucher grâce à leur burger. Toutes ont donné naissance à leur bébé dans les 24 h qui ont suivi l’ingestion de ce sandwich. La première a avoir constaté ses effets miraculeux est Kelsey Quarberg, la copropriétaire du restaurant. En avril 2019, alors qu’elle est à une dizaine de jours de son terme, elle teste une nouvelle recette de burger préparée par le chef, créée à l’occasion de test pour un concours local. "Pendant que nous testions le goût des hamburgers sous forme d’échantillon, j'ai tellement aimé que j'ai demandé à notre chef de m’en faire un autre grandeur nature, a-t-elle expliqué à TODAY Food. Je me suis dit, qu’à 38 semaines de grossesse, je pouvais me faire plaisir ! Environ six heures plus tard, mes contractions ont commencé." Au bout de quelques heures, Samuel, son fils, est né. Peu de temps après, lorsqu’il a fallu choisir un nom pour ce nouveau burger, elle n’a pas hésité longtemps. "Nous trouvions que 'The Labor Inducer' était un nom mignon, mais nous ne pensions pas du tout que cela fonctionnerait sur quelqu’un d’autre", raconte-t-elle. Sauf qu’une autre femme fait la même expérience, peu de temps après l’arrivée du burger sur la carte. "Elle ne connaissait pas le hamburger avant son arrivée au restaurant, mais elle a dit qu'elle devait le commander car c'était sa date de terme, poursuit Kelsey Quarberg. Son travail a commencé à minuit le même soir." L’histoire a été partagée sur le compte Instagram du restaurant et dans des médias locaux, ce qui a permis de la rendre populaire, et de le faire connaître auprès de nombreuses femmes enceintes.

Aucune preuve scientifique

Rien ne permet scientifiquement de prouver que ce burger permet d’accélérer le déclenchement du travail. Selon Donnica Moore, une gynécologue interrogée par TODAY, il n’y a pas de preuve qu’un aliment, qu’une herbe ou qu’une préparation favorise le déclenchement du travail. Mais ce n’est pas la première fois qu’une recette devient populaire pour cette raison : toujours aux États-Unis, une salade et un plat d’aubergines à la parmigiana ont connu le même destin que ce sandwich. Mais au-delà de son succès chez les femmes enceintes, le burger a fait ses preuves lors du fameux concours local : il a remporté la troisième place.