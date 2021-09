Pourquoi le cas de dengue recensé en région parisienne inquiète

L'ESSENTIEL Dans 50 à 90% des cas, la dengue est asymptomatique

Selon l’ARS, cinq cas de dengue ont déjà été recensés dans le Val-de-Marne en 2021.

En 2019, le moustique tigre était présent et actif dans 51 départements français.

Alfortville, dans le Val-de-Marne, est en état d’alerte. Un cas de dengue a été détecté dans la ville. Cette maladie, transmise par le moustique tigre, provoque généralement de la fièvre et des douleurs articulaires. Dans 1% des cas, elle prend une forme hémorragique : des hémorragies multiples se déclarent dans la zone gastro-intestinale, au niveau de la peau ou du cerveau. Pour les autorités locales, l’enjeu est d’empêcher la propagation de la maladie.

Comment cette personne a-t-elle été contaminée ?

Eric Véchard, directeur de la délégation Val-de-Marne de l’ARS, a donné davantage de détails à 94.citoyens, un quotidien sur le Val-de-Marne et le Grand Paris : "cette personne a été piquée par un moustique lors d’un séjour en Afrique. De retour en France, elle s’est rendue chez son médecin pour se plaindre de symptômes grippaux. Lorsque le praticien a reçu le diagnostic de dengue, il a immédiatement fait une déclaration." La personne atteinte ne souffrait pas d'une forme grave de la maladie.

Pourquoi ce cas inquiète ?

Ce cas implique un risque : si un moustique tigre pique la personne contaminée, il peut ensuite piquer des personnes saines, et la dengue va se propager. Par mesure de précaution, l’ARS et la commune d’Alfortville ont mené une opération de démoustication. "Il s'agit d'une procédure habituelle, menée par l'Agence Régionale de Santé (ARS), indique la commune sur sa page Facebook. Le produit utilisé est le même que celui présent dans les anti-moustiques de prise électrique, mais en concentration plus faible." Mardi 21 septembre, entre 3 et 6 heures du matin, des agents ont dispersé le produit dans la zone proche du domicile de la personne contaminée. "Le but est de casser la chaîne potentielle de transmission", insiste Eric Vréchard auprès de 94.citoyens.

Quelles sont les régions frappées par la dengue ?

L’Organisation Mondiale de la Santé estime à 50 millions le nombre de cas annuels, dont 500 000 cas de dengue hémorragique qui sont mortels dans plus de 2,5% des cas. La plupart de ces cas sont concentrés dans les zones tropicales et subtropicales, mais deux cas autochtones de dengue ont été recensés en Europe à partir de 2010. Selon l’Institut Pasteur, en France, plusieurs personnes ont été contaminées de cette manière depuis dix ans. Les deux premiers cas ont été observés à Nice en septembre 2010.

Comment se protéger du moustique tigre ?

La manière la plus efficace d'éviter les piqûres est de se protéger : soit en appliquant un produit anti-moustiques, soit en portant des vêtements couvrants. Certaines plantes peuvent aussi les faire fuir, comme le géranium ou la lavande. Il est aussi important d'éviter la multiplication des moustiques en amont. Pour cela, il faut veiller à ne laisser aucune eau stagnante dans les jardins, balcons et autres rebords de fenêtre. Ce sont les endroits préférés par ces insectes pour pondre leurs œufs.