Soigner ou prévenir la Covid-19 en faisant des bains de bouche de solution antiseptique Bétadine ? Après l’hydroxychloroquine et l’Ivermectine, voici désormais le "traitement" alternatif que prônent les militants antivaccins sur les réseaux sociaux.

Tout est parti d’une vidéo provenant de Thaïlande et datant du mois d’avril. Interrogé à la télévision, un certain Dr Toranas Krataitong assurait en direct qu’il était possible de renforcer son immunité contre l’infection à la Covid-19 en se gargarisant avec de la povidone iodée, le principe actif de la solution antiseptique connue sous le nom de Bétadine. "Normalement, lorsque le virus pénètre dans notre nez et notre bouche, il se déplace vers les bronches et les poumons. L'important est de 'gargariser'", assurait alors le médecin, avant d’affirmer que "cela peut empêcher Covid-19 d'entrer dans votre bouche jusqu'aux poumons. Ceux qui ne sont pas encore infectés par Covid-19 devraient le faire".

Aucune efficacité contre la Covid-19

Quelques mois plus tard, la vidéo est parvenue jusqu’aux antivax américains, qui depuis, recommandent cette pratique sur les réseaux sociaux. L’ampleur du phénomène est telle qu’Avrio Health, l’entreprise qui commercialise la Bétadine outre-Atlantique a réagi sur son site Internet.

Dans sa foire aux questions (FAQ), le laboratoire assure que l’antiseptique n’a absolument aucun effet contre le coronavirus et doit donc "n'être utilisée que pour traiter des coupures mineures, des brûlures ou des égratignures (...) Il n'est pas démontré que la Bétadine soit efficace comme traitement ou prévention de la Covid-19 ou de tout autre virus".

Un risque de fièvre, nausées, vomissements…

En plus d’être inefficaces contre le virus, les bains de bouche à la Bétadine peuvent s’avérer dangereux pour la santé. Utilisé pour nettoyer la peau et les plaies, cet antiseptique et antifongique n’a pas vocation à être avalé dans sa version classique. Toxique, la Bétadine pourrait entraîner fièvre, maux de tête, nausées, voire vomissements sévères. Il existe aussi une version diluée pour traiter les maux de gorge légers mais qui ne doit pas non plus être bue. En cas d’ingestion, il est conseillé de prendre contact sans tarder avec un médecin.