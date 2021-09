Comment tirons-nous des leçons de nos erreurs ?

Que ce soit l’apprentissage des mathématiques ou de la lecture chez les enfants, le sportif qui maîtrise sa gestuelle ou une personne âgée qui apprend un poème, nous faisons tous de la métacognition sans le savoir. Commettre une erreur est d'ailleurs la meilleure façon de l'utiliser.

Qu'est-ce que la métacognition ?

Loin d'être une science occulte, la métacognition est un processus neuropsychologique qui nous permet de prendre conscience de nos pensées mises en œuvre pour résoudre un problème. Cette prise de recul permet de savoir si on utilise les bons outils et, si ce n'est pas le cas, de changer de stratégie.

Lorsque l'on commet une erreur, elle devient alors une information et un point d'entrée pour comprendre ce qui n'a pas marché et trouver une parade. Mieux comprendre la métacognition permet d'éviter de culpabiliser ou de ressentir de la honte quand on se trompe.

Comprendre plutôt qu'apprendre par cœur

Si avoir des connaissances est important, savoir les restituer et les comprendre les inscrits dans la mémoire de façon beaucoup plus durable. Chacun va ainsi pouvoir utiliser les outils avec lesquels il se sent plus à l'aise : se répéter le texte dans la tête, visualiser la scène, imaginer des associations avec de la musique, ou encore des nombres.

Pour encourager votre enfant à développer sa métacognition, vous pouvez l'aider avec des textes à trous par exemple ou l'inciter à vous restituer à l'oral ou à l'écrit ce qu'il a compris. N'oubliez pas non plus que l'intelligence n'est pas innée et qu'en donnant confiance à votre enfant sur ses capacités d'apprentissage, vous pouvez l'aider à affronter les difficultés.

En savoir plus : "La magie de la concentration: Apprendre à se concentrer à table, en famille, à l'apéro, entre amis" de Jean-Philippe Lachaux, éditions Odile Jacob.