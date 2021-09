Trop anxiogènes : 1 Français sur 2 déplore les diktats de l'alimentation

L'ESSENTIEL Deux Français sur trois estiment que la multitude des recommandations rend leurs courses plus compliquées.

Une personne sur deux se sent coupable quand elle ne prête pas attention aux différentes préconisations.

5 fruits et légumes par jour, éviter de manger gras ou sucré, ne pas consommer trop de viande rouge… Selon un nouveau sondage Opinion Way pour Naturalia, les Français en ont assez de subir des diktats alimentaires.

Marre de la santé et de l'écologie

Les injonctions culinaires font ainsi culpabiliser deux sondés sur trois, qui estiment par ailleurs que les informations autour de l’alimentation sont trop anxiogènes. 1 interrogé sur 2 pense également "qu’en matière d’alimentation, il y a des diktats", et que "l’on invoque trop souvent la santé ou l’écologie pour justifier ces diktats".

Une volonté de détente confirmée par une étude Ifop pour Darwin Nutrition réalisée en 2020, qui montrait que 56% des Français.es voulaient manger équilibré "sans pour autant faire de régime strict".

"Il ne faut pas être totalitaire"

"Il y a des aliments plus gras et plus sucrés que d’autres mais ce n’est pas pour cela qu’il est interdit de les consommer. Ce qu’il faut, c’est le faire de manière ordonnée par rapport à notre consommation personnelle", explique le nutritionniste Patrick Serog. "Si nous mangeons correctement la semaine et que l’on se fait un plaisir ponctuel, il n’y a rien de mal. Il ne faut pas être totalitaire et bannir complètement la malbouffe", précise l’expert.