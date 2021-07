Covid-19 : qui sont les cinq millions de personnes à risque encore non vaccinées ?

L'ESSENTIEL Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en France, 39 798 409 personnes ont reçu au moins une injection (soit 59% de la population totale) et 33 152 259 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 49,2% de la population totale).

Au 24 juillet 2021, près de 69 515 000 d'injections ont été réalisées.

Plus de 5 millions de personnes à risque de formes graves voire mortelles restent à vacciner contre la Covid-19, selon l'Assurance maladie. "Ce sont 5 millions de personnes qui sont en situation à risque au moment où repart l'épidémie", a déploré Dominique Martin, médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'Assurance maladie lors d'un point presse.

Un million de personnes de plus de 75 ans n'ont pas eu d'injection

Mi-juillet, 78,2% des personnes sous dialyse avaient terminé leur cycle vaccinal (+9,4 points entre le 23 mai et le 11 juillet). Idem pour 70,4% des personnes atteintes de trisomie (+20,9 points), pour 74,1% des malades souffrant de cancers actifs (+26,8 points), pour 62,7% des Français atteints de maladies respiratoires (+31,8 points) et pour 69,7% des diabétiques (+31,8 points). Plus globalement, sur ces populations, "on a gagné 14 points pour la première injection et 31 points pour les vaccinations complètement terminées", commente Dominique Martin.



Concernant l’âge, l'assurance maladie estime "qu’encore un million de personnes de plus de 75 ans n'ont pas eu d'injection". 86,15% des séniors français ont eu reçu leur première piqûre, et 81,4% bénéficient d’un schéma vaccinal complet. Rappelons que plus l’âge est avancé, plus le risque de mourir de la Covid-19 est grand.

Comment vacciner plus de personnes à risque ?

Pour toucher le plus possible de personnes à risque, les médecins traitants ont la possibilité depuis le 14 juillet "de solliciter la liste de leurs patients non vaccinés", a rappelé le directeur de l'Assurance maladie, Thomas Fatôme.

Les pharmaciens peuvent également distribuer des flyers et des kits pédagogiques aux personnes souffrant d’obésité et de diabète. Par ailleurs, le service médical de l'Assurance maladie va prochainement contacter les 20 000 personnes de plus de 16 ans sans médecin traitant et ayant des pathologies à fort risque.