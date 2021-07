Infographie : comment se protéger du soleil de l'été

L'ESSENTIEL Le mélanome cutané représentait 15 500 nouveaux cas et 1 980 décès en 2018.

Des chiffres qui ont triplé en 20 ans.

En cette saison estivale, la Ligue contre le cancer rappelle que le soleil peut entraîner de graves dommages sur la santé de ceux qui en abusent. Chaque année, plus de 80 000 cancers de la peau sont diagnostiqués, et 80% d'entre eux sont liés à des expositions excessives au soleil, principalement pendant l'enfance.

Pourquoi le soleil est dangereux pour la peau

Les aggressions par les rayons ultraviolets (UV) engendrent des altérations des cellules de la peau qui disposent de mécanismes leur permettant de réparer les dommages subis. Mais cette capacité naturelle de réparation n'est pas inépuisable et, lorsque les cellules endommagées ne sont plus réparées correctement, des mutations peuvent se produire et entraîner la transformation cancéreuse de la cellule.

Les coups de soleil importants, notamment durant l'enfance, favorisent la survenue des mélanomes et des carcinomes basocellulaires. "La majorité des cancers de la peau sont évitables : protégez-vous et protégez surtout les plus jeunes !" insiste donc la Ligue contre le cancer.

Comment bien se protéger du soleil ?

Pour profiter du soleil en toute sécurité, voici ce qu’elle recommande :

Quand consulter un dermatologue ?

Il est par ailleurs possible de détecter des cancers de la peau dès leur apparition, en se faisant examiner régulièrement par un dermatologue :

- si vous présentez de nombreux grains de beauté,

- s'ils changent d'aspect et vous semblent avoir une coloration non homogène, être plus larges et plus irréguliers que d'habitude,

- si vous avez des antécédents familiaux de cancers de la peau.