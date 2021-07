Le pape François a quitté l'hôpital : de quoi est-il atteint ?

L'ESSENTIEL Dans 80% des cas, la diverticulite ne provoque que des symptômes bénins.

Seulement 30% des plus de 60 ans sont touchés par la sténose diverticulaire symptomatique du côlon contre 66% des plus de 85 ans.

En dehors de l’âge, le tabagisme, le surpoids ou une consommation insuffisante de fibres pourraient expliquer l’apparition de la maladie.

Le souverain pontife, âgé de 84 ans, a quitté l’hôpital universitaire Gemelli de Rome, mercredi 14 juillet. Il y avait été admis le 4 juillet pour une opération sous anesthésie générale, qui a duré trois heures. Le pape François souffrait d’une sténose diverticulaire symptomatique du côlon, une complication de la diverticulite.

Qu’est-ce que la sténose diverticulaire symptomatique du côlon ?

Cette pathologie touche le sytème digestif : de petites poches apparaissent sur les parois de l’intestin, "localisées le plus souvent au niveau du côlon sigmoïde et du côlon gauche", précise le site de la Société nationale française de gastro-entérologie. Ces petites bosses se forment généralement avec l’âge : 50% des personnes de plus de 70 ans sont concernées. Mais elles ne ressentent généralement aucun symptôme. "Aucune inflammation de la muqueuse, douleur abdominale ou signe en particulier appartenant au syndrome de l’intestin irritable comme une constipation n’a été associé à la présence de diverticules s’ils ne sont pas compliqués", soulignent ces professionnels.

Pourquoi a-t-il subi une opération ?

Parfois des symptômes apparaissent, notamment des douleurs à l’abdomen. Les professionnels de santé parlent alors de maladie diverticulaire. Dans le cas d’une diverticulite, les diverticules sont inflammés voire infectés. La sténose est l’une des complications possibles, il s’agit d’un rétrécissement de l’intestin. Dans le cas du pape François, l’intervention avait été programmée afin de retirer la zone du côlon inflammée.

Quel est l’état de santé général du pape François ?

Le souverain pontife n’avait pas été hospitalisé depuis son élection, en 2013. S’il est en bonne santé de manière globale, il a subi une opération à 21 ans pour retirer une partie de son poumon, suite à une pleurésie, une inflammation de la membrane recouvrant cet organe."Je ne me suis jamais senti limité dans mes activités (...). Je n'ai jamais ressenti de fatigue ou d’essoufflement", avait-il déclaré dans un livre d’entretiens, cité par Nice Matin. À cette occasion, il avait également affirmé : "je n'ai pas peur de la mort".