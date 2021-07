Davantage de suicides chez les jeunes fumeurs de cannabis

L'ESSENTIEL En France, la consommation de cannabis représente 80% de la consommation de l'ensemble des drogues.

3,9 millions de Français fument du cannabis, dont 1,2 million de consommateurs réguliers.

Selon une nouvelle étude du JAMA, fumer du cannabis augmente les tentatives de suicide chez les jeunes, et en particulier chez les femmes.

"Existe-t-il des associations entre la consommation de cannabis et les tendances suicidaires chez les jeunes adultes, et ces associations varient-elles en fonction du sexe et de l’état mental du consommateur ?", se sont demandés les chercheurs avant de commencer leur recherche.

Une étude sur des jeunes de 18 à 34 ans

Pour répondre à leurs interrogations, les scientifiques ont étudié les profils de 281 650 jeunes adultes américains âgés de 18 à 34 ans. Les données ont été recueillies du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019.

Ils ont alors trouvé des associations entre la consommation addictive, quotidienne ou occasionnelle de cannabis et une prévalence plus élevée d'idées suicidaires, de planifications et de tentatives de suicide au cours de l'année écoulée, chez les hommes comme chez les femmes. Cette tendance était néanmoins significativement plus élevée chez les femmes.

"Avec ou sans dépression"

Concernant l’influence de l’état mental, les chercheurs écrivent : "la consommation de cannabis est associée à une prévalence plus élevée d'idées suicidaires, de planifications et de tentatives de suicide chez les jeunes adultes américains, avec ou sans dépression".

Et de conclure : "des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si cette augmentation des tentatives de suicide est due à la consommation de cannabis ou à des facteurs de risque superposés".