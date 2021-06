Plus d’un million de Français souffrent désormais d'obésité massive

L'ESSENTIEL Selon la classification de l’OMS, on parle de surpoids lorsque l’IMC est supérieur à 25 et d’obésité lorsqu’il dépasse 30.

L'obésité résulte de plusieurs facteurs : alimentaires, génétiques et environnementaux.

En 2020, près d’un Français sur deux (47,3%) était en situation de surpoids et/ou d’obésité, selon les chiffres d’une nouvelle enquête Odoxa pour La ligue contre l'obésité. Et c’est l’obésité qui progresse le plus – elle a doublé depuis 1997. Aujourd’hui, 17% des Français sont en situation d’obésité (dont 6% des enfants âgés de 8 à 17 ans).



L’obésité massive a, elle, pratiquement doublé en une décennie, passant de 1,1% en 2009 à 2% en 2020, et concerne désormais plus d’un million de Français.

"Une maladie qui ignore l’égalité et la justice sociale"

"L’obésité est une maladie qui ignore l’égalité et la justice sociale, elle est corrélée à de nombreux facteurs sociodémographiques, en particulier l’âge (9% d’obésité chez les 18-24 ans contre plus de 19% auprès des plus de 55 ans), le milieu social (9,9% d’obésité auprès des cadres contre 18% auprès des ouvriers) et le territoire (14,2% d’obésité en Ile-de-France contre 22,1% dans les Hauts-de-France)", commentent les sondeurs.



Enfin, l’obésité est une maladie problématique en termes de santé publique, car elle se cumule avec de nombreuses autres pathologies sévères (18, potentiellement). L’hypertension artérielle et les pathologies cardiovasculaires sont ainsi deux fois plus répandues chez les personnes en obésité massive qu’en population générale. Pour le diabète, le rapport est même de 1 à 3.

L’IMC moyen d’un Français adulte est de 25,5

Pour avoir un repert, l’IMC moyen d’un Français adulte est de 25,5, contre 25,4 en 2012. 7,6% des Français ont consulté un médecin pour un problème de poids au cours des 12 derniers mois, soit 3,8 millions de personnes (les confinements successifs ayant provoqué de nombreuses prises de poids, chez les enfants comme chez les adultes). Enfin, 2,8% des Français ont été opérés d’une chirurgie bariatrique par anneau, sleeve ou bypass.