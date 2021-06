Pass sanitaire européen : comment l’obtenir et l’utiliser

L'ESSENTIEL Les voyages en Europe seront possibles sans obligation de quarantaine pour les détenteurs du pass sanitaire dès le 1er juillet

Ce pass sera délivré à tous ceux qui ont reçu les 2 doses de vaccin ou qui ont réalisé un test PCR moins de 48 heures avant leur déplacement

Si vous avez déjà reçu vos deux doses de vaccin contre la Covid-19, vous pourrez bientôt accéder au pass sanitaire européen, qui permettra de se déplacer dans les 30 pays de l’UE dès le 1er juillet, tout en évitant les mesures de quarantaine.

Ce "certificat Covid numérique UE" gratuit et non obligatoire est d’ores et déjà disponible en ligne et peut se télécharger sur le site de l’Assurance-Maladie. Pour l’obtenir, il faudra se connecter sur la plateforme "FranceConnect".

Concrètement, toutes les personnes vaccinées peuvent déjà le télécharger, y compris celles qui n’ont reçu qu’une dose, le site d’Améli précisant "qu’une nouvelle version de l’attestation sera disponible à chaque injection".

Le pass pourra être présenté sous forme numérique (y compris via l’application Tous Anti Covid en scannant le QR code) ou papier. Les personnes vaccinées avant le 24 juin et qui ont déjà téléchargé leur certificat français de vaccination devront convertir celui-ci au format européen, nécessaire pour franchir les frontières. Quant aux personnes non vaccinées, un test PCR négatif effectué avant moins de 48 heures sera nécessaire pour se déplacer dans l’UE.

Flou pour les personnes infectées avant avril 2021

Si vous avez été infecté par le virus entre six mois et deux semaines plus tôt, vous êtes en principe protégé par l'immunité naturelle et il est également possible de le justifier par des tests positifs (RT-PCR ou antigéniques).

Problème : les personnes qui ont été contaminées à la Covid-19 avant avril 2021 sont pour l'instant écartées de l'obtention de ce certificat, sauf si elles réalisent une vaccination complète ou présentent un test PCR négatif 48 heures avant l'événement auquel elles souhaitent participer.

Selon des informations du ministère de la Santé relayées par le journal Le Point "des SMS vont être envoyés à partir de lundi 28 juin à destination des personnes testées positives entre le 28 mars et le 20 avril. Cette mesure est provisoire puisqu'au 6 juillet, les certificats d'une ancienneté maximale de trois mois pourront être obtenus en ligne", précis l'article.