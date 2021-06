Allaitement en public : pourquoi cela doit être un droit

L'ESSENTIEL L'élue LREM Fiona Lazaar propose la création d'un délit d'entrave à l'allaitement dans les espaces publics puni de 1500 euros d'amende.

Dans un premier article, la proposition de loi rappelle qu'allaiter en public n'est pas constitutif d'une infraction d'exhibition sexuelle.

Suite à l'histoire de Maÿlis, une Bordelaise giflée par une inconnue parce qu'elle allaitait son bébé de six mois en public, l'élue LREM Fiona Lazaar a déposé une proposition de loi à l'Assemblée Nationale pour protéger les femmes dans cette situation.

Huit à douze tétées par jour

En effet, si certaines mamans allaitent en public, c’est parce la lactation se met en place grâce à des tétées complètes, fréquentes et exclusives. Ces tétées se déroulent, au moins dans les premières semaines, tout au long de la journée (soit huit à douze tétées par vingt-quatre heures, voire plus). Se cacher pour allaiter reviendrait donc à ne jamais sortir de chez soi.

Allaiter son enfant est bon pour sa santé

Par ailleurs, allaiter son enfant est bon pour sa santé. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Haute autorité de santé (HAS) et l'Unicef recommandent l'allaitement exclusif du bébé jusqu'à l'âge de six mois, suivi d'une poursuite de celui-ci jusqu'à l'âge de deux ans ou plus, parallèlement à une alimentation diversifiée.

Les études menées sur des cohortes de nouveau-nés ont montré une réduction de l’obésité et de la pression artérielle à l’adolescence, un meilleur profil lipoprotéique chez les adultes et moins d’allergies pour les enfants allaités. Pour les enfants prématurés, le bénéfice de l’allaitement a également été démontré avec à la clé moins d’infections, d’entérocolite ulcéro-nécrosante, de dysplasie broncho-pulmonaire et de rétinopathie durant l’hospitalisation. Des effets positifs à long terme pour la santé et le développement de ces enfants existent aussi : diminution du risque de pathologies cardiovasculaire et métabolique, ainsi qu’un meilleur développement cognitif.

Seuls 25% des enfants français sont allaités

A l’âge de 6 mois, seuls 25% des enfants français sont allaités. Selon une étude menée en 2018 sur 8 maternités de l’AP-HP, 70% des mamans souhaitent allaiter exclusivement à l’entrée de la maternité, et elles ne sont déjà plus que 50% à la sortie.