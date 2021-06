Retour des moustiques : mais pourquoi diable ne piquent-ils que moi ?

L'ESSENTIEL En 2020, 3 578 espèces de moustiques réparties en 111 genres sont inventoriées au niveau mondiale, dont une petite partie seulement pique l'Homme.

Ils sont le plus important groupe de vecteurs d’agents pathogènes transmissibles à l’être humain.

Vous l'avez sans doute remarqué lors de vos sorties en terrasses ou autres barbecues, les moustiques sont de retour. Et ils piquent, curieusement, beaucoup plus certaines personnes que d'autres. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène.

Le groupe sanguin

Des études ont ainsi mis en lumière que les moustiques avaient leurs préférences en matière de sang humain. Des recherches datant de 2004 ont montré que les personnes appartenant aux groupes sanguins A et O étaient plus susceptibles de se faire piquer par les moustiques que celles du groupe B. Selon les chercheurs, 85% des humains sécrètent un signal chimique à travers leur peau qui informe le moustique sur le type de groupe sanguin : ils s’y réfèrent donc pour choisir leurs proies.

Le gaz carbonique dans le souffle

Autre élément pouvant jouer en votre défaveur : la présence de gaz carbonique dans votre souffle, qui peut attirer les moustiques à 50 mètres de distance. Cela explique notamment pourquoi les enfants, qui expirent moins de CO2 qu’un adulte, sont moins piqués. Mais aussi pourquoi les femmes enceintes les attirent particulièrement : elles expirent en moyenne 20% de gaz carbonique en plus.

Le fait d'être sportif ou non

Les moustiques raffolent aussi du sang des sportifs : la présence d’acide lactique, d’acide urique et d’ammoniaque dans leur sueur les attire comme un aimant.

La couleur de ce que l'on porte

Enfin, sachez que ce que vous portez peut aussi vous valoir d’être repéré plus facilement par les moustiques. Selon le Pr Jonathan Day, médecin à l’Université de Floride, ces insectes se serviraient de leur vue pour repérer leurs futures proies et seraient particulièrement sensibles au noir, au bleu marine et au rouge.