Le footballeur Christian Eriksen va en être équipé: le défibrillateur cardiaque, mode d’emploi

L'ESSENTIEL Le défibrillateur automatique implantable est un stimulateur cardiaque qui détecte d’éventuelles troubles du rythme ventriculaire pour les corriger.

Il est relié à une ou plusieurs sondes introduites dans les cavités cardiaques.

Samedi dernier, le monde du football s’est arrêté pendant de longues minutes. Quelques minutes avant la mi-temps de la rencontre entre le Danemark et la Finlande, le milieu de terrain danois Christian Eriksen s’est brutalement écroulé sur la pelouse. Le joueur de l’Inter Milan a été victime d’un grave malaise cardiaque. L’intervention rapide des soigneurs a permis de le stabiliser avant de l’évacuer.

Un défibrillateur automatique implantable

Ce mardi, le joueur a donné de ses nouvelles depuis l’hôpital pour rassurer sur son état de santé. “Bonjour tout le monde, Un grand merci pour vos adorables et incroyables messages de soutien venus du monde entier, a-t-il écrit. Cela représente beaucoup pour ma famille et moi. Je vais bien, compte tenu des circonstances. Je dois encore passer des examens à l’hôpital mais je me sens bien.”

Après plusieurs examens complémentaires, la Fédération danoise de football a annoncé ce jeudi que le footballeur va subir une opération cardiaque visant l’implantation d’un défibrillateur cardiaque. “Après que Christian a subi différents examens cardiaques, il a été décidé qu'il devait être équipé d'un DAI (défibrillateur automatique implantable). Cet appareil est nécessaire après une crise cardiaque liée à des troubles du rythme cardiaque. Christian a accepté la solution et le plan a été confirmé par des spécialistes nationaux et internationaux qui recommandent tous le même traitement”, indique le communiqué.

Sa carrière en question

Le défibrillateur automatique implantable est un stimulateur cardiaque qui détecte d’éventuelles troubles du rythme ventriculaire pour les corriger. Pour cela, il est relié à une ou plusieurs sondes introduites dans les cavités cardiaques. Bien que similaire au pacemaker, il se différencie par sa capacité à pouvoir agir en cas de rythme trop rapide ou tachycardie, en plus de celle en cas fréquence cardiaque trop lente.

La durée de la présence du défibrillateur dans le cœur du joueur n’est pour l’instant pas connue. Dans un mois, le joueur subira de nouveaux tests afin de déterminer si l’anomalie était momentanée et que son cœur peut tenir un rythme normal sans le défibrillateur, celui-ci sera retiré. La décision aura alors une grande influence sur la suite de sa carrière. En effet, le milieu de terrain évolue actuellement en Italie dont le règlement interdit aux sportifs de haut niveau à pratiquer leur discipline avec un défibrillateur attaché au cœur. D’autres comme les Pays-Bas et l’Angleterre l’autorisent et pourraient constituer des options si le joueur conserve le DAI et souhaite poursuivre sa carrière.