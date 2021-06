Carences : ceux qui sautent le petit déjeuner ne le rattrapent pas pendant la journée

Ceux qui sautent le petit déjeuner souffrent plus de carences nutritionnelles, selon une nouvelle étude. En d’autres termes, ils ne rattrapent pas les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme au cours de la journée.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs se sont penchés sur les habitudes alimentaires d’étudiants américains. Dans leur échantillon, 15,2% des participants ont déclaré sauter le petit-déjeuner.

Moins de vitamines et de minéraux

Bilan : les jeunes qui sautaient le petit-déjeuner absorbaient moins de vitamines et de minéraux sur une journée que les personnes qui avaient pris un petit-déjeuner. Les carences étaient les plus prononcées pour les folates, le calcium, le fer et les vitamines A, B1, B2, B3, C et D.

Sauter le petit déjeuner déséquilibre également l’alimentation. "Les personnes qui prenaient un petit-déjeuner consommaient plus de calories totales que celles qui ne prenaient pas pris de petit-déjeuner, mais le déjeuner, le dîner et les collations étaient beaucoup plus importants pour les personnes qui sautaient le petit-déjeuner. Ces dernières avaient aussi tendance à avoir une alimentation de moindre qualité", résument les chercheurs.