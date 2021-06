Journée nationale : qu’est-ce que l’eczéma ?

L'ESSENTIEL L'eczéma affecte la qualité de vie de 2,5 millions de Français de tous les âges.

L'eczéma est une maladie dermatologique chronique qui survient par poussées inflammatoires et qui peut atteindre toutes les parties du corps.

L’eczéma atopique

L’eczéma atopique (ou dermatite atopique) est une maladie chronique de la peau, causée par une anomalie génétique de la barrière cutanée. Cette dernière est responsable de la sécheresse excessive et de la perméabilité de la peau à toutes les agressions extérieures (pollens, poussières, acariens…). Elle correspond, en particulier, au fait de posséder et de produire de manière trop importante d’anticorps spécifiques, appelés immunoglobulines E (IgE).

L’eczéma atopique se manifeste par une peau sèche, poreuse, des papules isolées de prurigo et, lors des poussées inflammatoires, par des plaques rouges (sèches ou suintantes avec des vésicules, des croûtes), ou des oedèmes, accompagnés de fortes démangeaisons. Ces démangeaisons peuvent générer des lésions qui se compliquent parfois d’infections et de troubles métaboliques.

L’eczéma chronique des mains

L’eczéma chronique des mains (ECM) est une pathologie qui peut rester isolée ou bien apparaître dans un contexte d’eczéma plus généralisé.

Evoluant par poussées (où la peau est rouge et gratte) et d’accalmies (où la peau présente un aspect sec), l’ECM concerne essentiellement les adultes (en particulier les femmes) car il est souvent provoqué et/ou aggravé par des produits ménagers ou professionnels, mais aussi le froid et l’excès de chaleur. "Il s’agit d’une pathologie particulièrement handicapante au quotidien, qui impacte les relations sociales, professionnelles, amicales ou amoureuses", précise l’association française de l’eczéma. Il s’accompagne souvent de démangeaisons, de douleurs, mais aussi d’insomnie, de dépression, de phobie sociale, d’incapacité et/ou d’arrêt de travail.

L’eczéma allergique

L’eczéma allergique de contact est lié au contact direct de la peau avec certaines matières ou substances qui déclenchent une réaction allergique, souvent localisée autour de la zone de contact, qui entraîne une poussée d’eczéma locale ou généralisée.

De nombreux objets de notre quotidien sont des allergènes potentiels : bijoux fantaisies, ceintures, téléphones portables, clés, pièces de monnaie, vêtements, chaussures, cosmétiques, déodorants, savons, shampoings, teintures, peintures, colles, métaux… composés le plus souvent de nickel, chrome, formaldéhyde, cobalt et autres substances nocives pour la peau.