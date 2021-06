A 47 ans, Ophélie Winter révèle avoir fait congeler ses ovocytes à l'étranger

L'ESSENTIEL En congelant ses ovocytes, la femme peut suspendre son horloge biologique : la capacité de procréation avec les ovocytes congelés sera (quasiment) la même qu'avec des ovocytes non congelés.

S'il n'y pas de limite d'âge à proprement parler, il est conseillé de le faire avant 35 ans car la réserve ovarienne et la qualité de l'ovocyte diminuent avec l'âge.

Invitée chez Laurent Ruquier samedi 29 mai, la chanteuse et actrice Ophélie Winter s’est confiée sur la congélation de ses ovocytes. Comme Paris Hilton ou Laurie Pester avant elle, Ophélie Winter a expliqué qu’elle se laissait ainsi encore une chance d’être maman, malgré ses 47 ans.

"J'ai congelé des oeufs dans le monde entier"

"J'ai congelé des oeufs dans le monde entier", a déclaré la star sur le plateau télévisée, précisant avoir par exemple avoir "des oeufs en Espagne". Et de plaisanter : "on peut faire une équipe de foot avec tout ce que j'ai congelé. Même quand je serai morte, on pourra faire des petits Winter".

En France, la congélation des ovocytes est illégale, sauf pathologie lourde. En février dernier, le Sénat a amputé en deuxième lecture le projet de loi bioéthique de l'accès à cette auto-conservation ovocytaire sans raison médicale.

Le cas de Laurie Pester

En octobre 2018, la chanteuse Laurie Pester, dont l’endométriose n’a pas été considérée comme une pathologie assez lourde pour lui permettre de congeler ses ovocytes en France, avait adressé dans le HuffPost une lettre militant en ce sens au président de la République Emmanuel Macron.

"Nous sommes des milliers à nourrir cet espoir ardent de donner la vie. Je veux me rendre utile, pour elles, pour moi, pour mon pays... Il est temps que le gouvernement entende notre appel et nous extirpe de ce dilemme qui nous contraint à enfreindre la loi pour donner la vie, car c'est bien de cela dont il s'agit", avait argumenté la chanteuse.