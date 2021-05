Autriche : un homme amputé de la mauvaise jambe

L'ESSENTIEL Un patient autrichien de 82 ans a été amputé de la jambe droite, au lieu de la jambe gauche.

Une enquête est en cours au sein de la clinique pour déterminer les raisons de cette erreur médicale.

Un patient sur dix est victime d’effets préjudiciables pendant qu’il reçoit des soins à l'hôpital, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). C’est ce qui est arrivé à un autrichien de 82 ans, le 18 mai dernier. Ce patient devait être amputé de la jambe gauche. Pourtant, deux jours plus tard, lors d’un changement de bandage, les équipes médicales se sont aperçues que c’était celle de droite qui avait été opérée. La clinique Freistadt, en Autriche, a qualifié l’erreur de “tragique” dans un communiqué officiel. "Nous devons découvrir comment cet échec, cette erreur, a pu se produire, a expliqué Norbert Fritsch, le directeur médical de la clinique, lors d’une conférence de presse relayée par le journal The Guardian. Je voudrais m’excuser publiquement ici".

Selon les premières informations disponibles, l’erreur aurait été commise au moment où la jambe a été marquée comme devant être opérée. Cet acte intervient bien avant l’intervention chirurgicale. "Malheureusement, l’erreur (...) s’est produite à la suite d’une série de circonstances malheureuses", a poursuivi Norbert Fritsch. Une enquête interne a été lancée afin de comprendre toutes les raisons de cette erreur médicale et ne plus la reproduire.

Selon l’OMS, dans 50% des cas, les préjudices subis par des patients lorsqu’ils reçoivent des soins à l’hôpital pourraient être évités. Ainsi, le directeur de la clinique Freistadt a assuré qu’en fonction des résultats de l’enquête, les normes opératoires devraient être changées au sein de son établissement pour limiter le risque d’erreurs. Quant au patient, l’établissement de santé a évidemment mis à sa disposition une assistance psychologique. Ce dernier, atteint de plusieurs pathologies, devrait à nouveau se faire amputer dans les prochains mois pour retirer la jambe initialement prévue.

L’amputation d’un membre : des causes diverses

L’amputation est une opération chirurgicale qui a pour but d’enlever une partie d’un membre, lorsque les médecins estiment que la région touchée est trop dangereuse pour la santé du patient. Les causes d’une amputation peuvent être très différentes : insuffisance ou hypertension artérielle, diabète, tabagisme, infection osseuse, accidents, etc. Après l’opération, les patients peuvent ressentir deux types de douleurs. Les premières se situent au niveau du moignon, le membre résiduel après l’opération. Les secondes concernent tout le membre du corps absent et sont causées par les nerfs qui ont été sectionnés. Dans la plupart des cas, l’opération se passe bien et une prothèse permet de remplacer le membre amputé.

Selon la Fédération des diabétiques, en France, près de 10 000 amputations seraient dues au diabète chaque année.