Elon Musk avoue être Asperger : quelles sont ses particularités ?

L'ESSENTIEL Asperger est un trouble envahissant du développement et non un trouble du développement cognitif comme les autres manifestations de l’autisme.

Les personnes concernées ont souvent la particularité de se concentrer sur ce qui peut apparaître comme des détails, les faisant exceller dans certains domaines.

Les symptômes fréquents sont : déficit de communication, déficit social et des intérêts restreints.

Samedi dernier, Elon Musk a été choisi pour animer le très célèbre talk-show américain Saturday Night Live (SNL). L’occasion pour le fondateur de Tesla et SpaceX, entre autres, de révéler être atteint du syndrome d’Asperger. “Je sais bien que je dis ou je poste des choses étranges, mais c'est justement la façon dont travaille mon cerveau”, a-t-il déclaré, se félicitant d’être “la première personne avec Asperger à animer l'émission”. Loin d’être une maladie, ce syndrome renvoie à une forme d’autisme qui toucherait plus de 37 millions de personnes dans le monde et environ 300 000 Français.

Elon Musk on SNL: "I'm making history tonight by being the 1st person with #Asperger to ever host the show. Or at least the 1st one to admit it." This made me happier than all the mentions to #Doge. Way to go @elonmusk! ???????????????????????????????????????? #AutismAcceptance #HODLhttps://t.co/T3uoOjgYSB — Gabriela Agüero (@gabyaguero) May 9, 2021

Vivre avec le syndrome

Asperger est un trouble envahissant du développement. La nuance avec les maladies est importante puisque cela signifie que l’on ne guérit pas ce syndrome mais qu'on apprend à vivre avec. Ce syndrome, qui doit son nom au pédiatre autrichien Hans Asperger qui l’a décrit pour la première fois en 1943, se définit selon différents critères qui varient d’une personne à l’autre. Il ne se caractérise pas par un trouble du développement cognitif, contrairement aux autres manifestations de l’autisme, mais par des difficultés plus ou moins prononcées à établir des relations avec les autres, à communiquer et à établir des liaisons affectives. Selon l'association Autisme France, cela s’explique par “une anomalie de fonctionnement des centres cérébraux dont la fonction est de rassembler les informations de l’environnement, de les décoder et de réagir de façon adaptée.”

Les personnes Asperger sont généralement soumises à une anxiété et un stress importants. Cela peut être causé par des échanges sociaux sur-intellectualisés qui demandent beaucoup d’énergie ou bien une hypersensibilité au bruit, à la lumière ou encore à certaines odeurs. Les autistes Asperger ont parfois tendance à se renfermer sur eux-mêmes, en raison de difficultés à décoder les informations ou à cause d’une concentration sur ce qui peut apparaître comme des détails. C'est d'ailleurs cette particularité qui peut amener des Asperger à exceller dans certains domaines, comme Elon Musk. “À toutes les personnes que j'ai pu offenser je dis : j'ai réinventé la voiture électrique et j'envoie des gens sur la planète mars à bord d'une fusée, a-t-il déclaré. Vous pensez vraiment que je serais un gars détendu et normal ?”

L’importance d’établir un diagnostic

Il est essentiel que les personnes qui sont atteintes de ce syndrome soient diagnostiquées pour être accompagnées. Cela se passe généralement par l’identification de la triade symptomatique : déficit de communication, déficit social et des intérêts restreints. La maladresse et les particularités sensorielles peuvent être deux autres indicateurs. Une prise en charge adaptée dès l'enfance, avec des stratégies éducatives et comportementales, peut s'avérer d'une grande aide pour les personnes atteintes de ce trouble. “De nos jours, il est primordial que nos enfants puissent évoluer en milieu ordinaire compte tenu de leur potentiel”, soutient l'association Autisme France. Actuellement, la majorité des cas reconnus sont des hommes mais ce ratio serait dû à un sous-diagnostic des femmes qui s’expliquerait par leur plus grande capacité à cacher leurs comportements autistiques pour s'intégrer dans la société.

Outre Elon Musk, plusieurs personnalités sont officiellement porteuses de ce syndrome. On peut notamment citer Susan Boyle, Adam Young, le chanteur du groupe Owl City, Satoshi Tajiri, le créateur des Pokémon, le pianiste Glenn Gould ou encore le champion du monde d'échecs Bobby Fisher. Ce syndrome a aussi été représenté à la télévision par des personnages fictifs de séries avec le personnage de Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory, avec le Docteur Virgina Dixon qui apparaît dans Grey’s Anatomy ou encore avec Spencer Reid, d’Esprit Criminels.