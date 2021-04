Apetamin : il promet un corps de rêve mais ce complément alimentaire est toxique

L'ESSENTIEL Les compléments alimentaires ne doivent être consommés que sur prescription médicale.

Les consommateurs de compléments alimentaires sont majoritairement des femmes (58%), de catégorie socio-professionnelle supérieure.

Sur les réseaux sociaux, les publicités pour un complément alimentaire nommé "Apetamin" se multiplient. La promesse du produit : obtenir "un corps mince et épais", comme ceux de nombreuses stars de la télé-réalité, telle que la fameuse Kim Kardashian.

Pourtant, le produit, fabriqué en Inde, n’est validé par aucune agence sanitaire. Et pour cause, il est à l’origine de nombreux effets secondaires, dont souffrent de plus en plus de consommatrices.

Somnolence, nausées, tremblements, malaises

La plupart des femmes se plaignent d'une somnolence importante, l’une d’entre elle expliquant même que "cela lui faisait mal aux yeux d'être éveillée". D'autres font état de tremblements inhabituels, de spasmes et de nausées. Une consommatrice a même expliqué qu'elle s'était "effondrée" à plusieurs reprises après avoir pris de l'Apetamin, et qu'elle avait été hospitalisée.

L'Apetamin est fabriqué par la société pharmaceutique indienne TIL Healthcare. Sur l'étiquette du flacon, on peut lire que le produit contient de la cyproheptadine, de la lysine et des vitamines. La lysine est un acide aminé essentiel, peu nocif en soi. En revanche, la cyproheptadine est un antihistaminique utilisé à la base pour soulager les symptômes d'allergies tels que le larmoiement, l'écoulement nasal, les démangeaisons oculaires et les éternuements - il faut donc y avoir recours uniquement sur prescription médicale. C’est aussi une substance qui fait prendre du poids (sans qu’on ne sache exactement pourquoi...). Enfin, ingérer trop de vitamines peut aussi être dangereux pour la santé. Bref : oubliez l'Apetamin, en privilégiant plutôt une activité physique régulière et une alimentation équilibrée.