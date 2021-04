Royaume-Uni : des jeunes seront réinfectés par le Covid-19 pour tester leur immunité

Plus d’un an après le début de la pandémie, la recherche sur le Covid-19 continue. Au Royaume-Uni, des chercheurs de l’université d’Oxford s’intéressent à la réaction du système immunitaire face au virus, en particulier chez les personnes ayant déjà infectées. Pour comprendre comment il peut agir pour empêcher une réinfection, ils ont lancé une étude sur de jeunes volontaires, âgés de 18 à 30 ans, ayant déjà été infectés. Ceux-ci vont être exposés à nouveau à la souche du virus détectée à Wuhan.

