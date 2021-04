France : une mortalité accrue chez les immigrés de deuxième génération

L'ESSENTIEL En 2014, la population d’individus nés en France avec au moins un parent immigré représentait 9,5 millions de personnes, soit 14,3 % de la population totale.

Cette population n'a pas la même santé que celle de leurs parents ou que les Français dits de souche.

Pour la première fois, les niveaux de mortalité d’adultes nés en France de deux parents immigrés ont été analysé, révélant de fortes inégalités de santé.



Parmi les pays de l’Union européenne de plus d’un million d’habitants, la France est le pays qui compte la plus grande population de descendants d’immigrés de deuxième génération, tant en termes absolus que relatifs. Cette population de deuxième génération est, aujourd’hui, vaste et diversifiée : les régions d’origine les plus représentées sont l’Europe du Sud (Portugal, Italie ou Espagne) et l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc ou Tunisie), chaque région représentant un tiers environ. Le dernier tiers comprend un ensemble très diversifié de pays d’origine des parents, notamment des pays d’Afrique subsaharienne, d’Europe et d’Asie.

Un travail de recherche unique en France

"Si les inégalités en matière de niveau scolaire, d’emploi et de revenu des descendants d’immigrés de deuxième génération d’origine non européenne sont bien documentées, aucun travail de recherche ne s’était intéressé jusqu’alors aux disparités dans le domaine de la mortalité", expliquent les auteurs de l’étude Michel Guillot, Myriam Khlat et Matthew Wallace.



Pour pallier ce manque de données, ils ont utilisé l’échantillon longitudinal de mortalité (ELM), échantillon représentatif à l’échelle nationale de 380 000 personnes âgées de 18 ans et plus en 1999 (issu de l’Étude de l’histoire Familiale-EHF de 1999) et ont exploité un suivi de la mortalité au moyen de registres de décès appariés jusqu’en 2010. Ils ont comparé les niveaux de mortalité des descendants d’immigrés de deuxième génération âgés de 18 à 64 ans et originaires d’Europe du Sud et d’Afrique du Nord avec ceux de leurs homologues immigrés de première génération et avec ceux de la population de référence (personnes nées en France de deux parents eux-mêmes nés en France).

Une surmortalité importante constatée chez les hommes d’origine nord-africaine

Alors que la probabilité estimée de décès entre 18 et 65 ans s’élève à 162 pour 1 000 pour les hommes de la population de référence, elle est 1,7 fois plus élevée pour les hommes nés en France de deux parents immigrés d’Afrique du Nord (276 pour 1 000). Elle est en revanche plus faible pour ceux de la deuxième génération d’origine sud-européenne (106 pour 1 000), ainsi que pour les hommes immigrés de première génération toutes origines confondues. "La surmortalité observée pour les hommes de deuxième génération d’origine nord-africaine demeure importante après ajustement en fonction du niveau d’instruction", précisent les scientifiques.

Les résultats concernant les femmes ne relèvent pas de différences statistiquement significatives par rapport à la population de référence, sauf pour les femmes immigrées de première génération d’origine sud-européenne, qui bénéficient d’un avantage en matière de mortalité similaire à celui des hommes.

Le statut de deuxième génération d’origine maghrébine, source importante de disparité de santé

"La faible mortalité observée pour la première génération s’explique en partie par les effets de sélection de la migration (effet « immigré en bonne santé »), phénomène bien connu dans les études sur le sujet", détaillent les chercheurs. "Les raisons de la surmortalité chez les hommes d’origine maghrébine de deuxième génération sont plus difficiles à identifier, en raison du manque de données notamment sur les comportements liés à la santé et les causes de décès", ajoutent-ils.



En ce qui concerne les facteurs tels que le statut socio-économique, les résultats suggèrent que cette surmortalité ne s’explique pas simplement par les différences de niveau d’éducation, mais par un vaste ensemble de désavantages, notamment sur le marché du travail et sur le niveau des revenus. Des études ont montré que la perception de la discrimination sur le marché du travail est plus répandue dans la deuxième génération que dans la première génération d’immigrés de même origine, ce qui peut avoir un impact négatif sur la santé.



Conclusion : "ces premiers résultats en matière de mortalité montrent que les nombreux désavantages auxquels font face les hommes d’origine nord-africaine de deuxième génération en France comportent une dimension de santé publique importante et inconnue jusqu’ici", écrivent les experts de l’Ined. "Ils sont particulièrement significatifs étant donné la taille de la population d’origine nord-africaine en France, ainsi que les nombreuses difficultés socio-économiques et les phénomènes de discrimination auxquels elle est déjà confrontée".