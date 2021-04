100 000 morts de la Covid-19 : à quelle place ce chiffre situe la France ?

L'ESSENTIEL Les cancers représentent plus de 168 000 décès chaque année en France

Les maladies cardiovasculaires sont responsables de plus de 140 00 décès

Le bilan de la grippe espagnole de 1918 est estimé à 240 000 morts

Le bilan des 100 000 morts du Covid-19 en France est désormais en passe d’être dépassé (les données de Santé Publique France mises à jour mercredi 14 avril au soir font état de 99 805 décès). C’est moins que les trois pays les plus endeuillés par la pandémie, à savoir les États-Unis (plus de 575 000 morts), le Brésil (353 000 morts) et le Mexique (209 000 morts). A l’autre bout de l’échelle, d’autres États passent encore au travers de la pandémie, comme le Burundi (6 morts), Taiwan (11 morts) ou encore la Nouvelle-Zélande (26 morts)*.

La Covid-19 tue beaucoup plus que la grippe mais bien moins que les cancers

Par rapport à d’autres pathologies, la Covid-19 a tué depuis le début de la crise sanitaire beaucoup plus que la grippe, dont meurent en moyenne 10 000 à 15 000 Français par an, et bien davantage que le diabète (11 275 morts par an) ou que la maladie de Parkinson (6 526 décès par an). En revanche, la Covid-19 tue moins que les cancers, dont sont mortes 168 064 personnes en 2016, ou encore que les maladies cardiovasculaires (140 424 décès en 2016).

Au Moyen-Age, la peste noire a tué 8 fois plus de personnes

Terminons par une comparaison avec les épidémies passées. En France, on estime à 240 000 le nombre de morts dus à la grippe espagnole de 1918. En 1832 et 1854, le choléra tuera à chaque vague plus de 100 000 Français. En cinq ans, la peste noire (1347 - 1352) a décimé près de 40 millions d’européens, ce qui correspond à près de 8 millions de morts tous les ans. Le 8 avril 2021, la covid-19 avait n’avait fait "que" 975 886 morts en Europe.