Public élargi, rappels espacés, autotests... Tout ce qui change cette semaine dans la lutte contre la Covid-19

La vaccination ouverte aux plus de 55 ans

Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, la vaccination contre la Covid-19 va être ouverte à partir de ce lundi 12 avril à tous les Français âgés de 55 ans ou plus. "AstraZeneca était jusqu'à présent réservé aux seuls plus de 55 ans atteints de comorbidités. Dès demain (ce lundi, NDLR), tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir ce produit. (...) Les autorités sanitaires y sont, là aussi, favorables", a-t-il détaillé au Journal du dimanche (JDD).

Espacement des deux doses des vaccin à ARN messager

L'espacement des deux doses de vaccin à ARN messager de Pfizer-BioNTech et Moderna va être allongé. "A compter du 14 avril, pour toutes les premières injections, nous proposerons un rappel à 42 jours au lieu de 28 actuellement. Ça va nous permettre de vacciner plus vite sans voir se réduire la protection", a ainsi expliqué Olivier Véran au JDD.

Arrivée des autotests en pharmacie

Pour les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans, la vente en pharmacie d'autotests de dépistage du Covid-19 sur prélèvement nasal a été autorisée par un arrêté du ministre de la Santé publié dimanche 11 avril au Journal officiel. Ces autotests "vont se déployer progressivement dans des milliers d'officines tout au long de la semaine", a indiqué Olivier Véran dans le Journal du dimanche. Ils seront aussi "rapidement mis à disposition dans les établissements scolaires", a-t-il ajouté. Le ministre de la Santé projette "d'aller jusqu'à deux tests par semaine par élève et par enseignant".

Arrivée du vaccin anti-coronavirus Johnson & Johnson

Avec une semaine d'avance, le vaccin de l'entreprise américaine Johnson & Johnson arrive dès ce lundi 12 avril en France. Il est le quatrième vaccin anti-coronavirus autorisé au sein de l'Hexagone, et a pour particularité notable d'être administré en une seule dose. Les 200 000 premières doses "vont intégrer très prochainement le circuit de distribution des pharmacies et des cabinets médicaux et infirmiers", a précisé Olivier Véran dans le JDD.