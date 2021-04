Hypertension : soigner ses gencives pour limiter les risques

L'ESSENTIEL La parodontite est associée à une augmentation des taux de glucose, de cholestérol et, dans le même temps, un nombre inférieur de de globules blancs et des taux plus bas de bon cholestérol.

Les personnes atteintes d’une parodontite ont un risque plus élevé de développer une forme grave de Covid-19.

Prendre soin de sa bouche est bon pour son cœur. Le lien entre la santé des gencives et les maladies cardiovasculaires ont été documenté au travers de nombreuses recherches. Dans une nouvelle étude parue le 29 mars dans la revue Hypertension, des chercheurs britanniques de la University College London ont montré que les personnes atteintes d'une maladie des gencives sévère peuvent être jusqu’à deux fois plus susceptibles d'avoir une pression artérielle élevée.

L’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire

Parmi les infections des gencives, les chercheurs ont mis l’accent sur les cas de parodontite. Elle se caractérise par une inflammation des tissus gingivaux qui maintiennent les dents et peut conduite à la perte osseuse et dentaire. La prévention et le traitement de la parodontite est essentielle pour réduire l'inflammation et améliorer la fonction de l'endothélium, la membrane qui tapisse l'intérieur du cœur et des vaisseaux sanguins. “Les patients atteints d'une maladie des gencives présentent souvent une pression artérielle élevée, en particulier en cas d'inflammation gingivale active ou de saignement des gencives”, complète Eva Muñoz Aguilera, autrice principale de l’étude.

Cette étude a été menée auprès de 250 adultes atteints de parodontite généralisée et sévère, soit avec une infection des gencives portant sur 50% des dents. Les chercheurs ont comparé leur pression artérielle à celle de 250 adultes exempts de gingivites. Ils ont découvert qu’un diagnostic de maladie des gencives est associé à un risque deux fois plus élevée d’hypertension artérielle, indépendamment des facteurs de risque cardiovasculaires courants. Les personnes atteintes d'une maladie des gencives présentent également deux fois plus de risques d’avoir une tension artérielle systolique élevée. Une inflammation active des gencives, caractérisée par des saignements, est associée à une pression artérielle systolique toujours plus élevée et la parodontite est associée à une augmentation des taux de glucose, de cholestérol et, dans le même temps, un nombre inférieur de de globules blancs et des taux plus bas de bon cholestérol.

La parodontite augmente les risques de formes sévère de Covid-19

Des chercheurs américains ont récemment suggéré que les personnes atteintes d’une parodontite ont un risque plus élevé de développer une forme grave de Covid-19. Dans une recherche parue dans le Journal of the California Dental Association, ils montrent que la parodontite augmente les niveaux d’une protéine immunitaire appelée interleukine-6, ou IL-6. Or, les patients atteints de Covid-19 qui ont des niveaux élevés d’IL-6 ont plus de risques de développer un syndrome de détresse respiratoire. Cela est dû au fait que l’interleukine-6 appartient à un groupe de cellules immunitaires appelées cytokines qui joue un rôle prépondérant dans l’apparition des formes sévères de Covid-19 à travers l’orage de cytokine qui est une réaction excessive du système immunitaire. En cas de parodontite, l’IL-6 donne le signal à d’autres cellules immunitaires de s’activer et, ensemble, ces molécules peuvent entraîner une réaction inflammatoire incontrôlable dans les gencives mais aussi au niveau des poumons.