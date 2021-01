Hypertension artérielle: l’étirement est aussi efficace que la marche active

L'ESSENTIEL L'étirement peut aider à réduire l'hypertension artérielle, au même titre que la marche active.

Cet exercice, facile à intégrer dans une routine quotidienne, ne nécessite pas forcément beaucoup de temps.

Assouplir les muscles revient aussi à assouplir les vaisseaux sanguins, ce qui explique son action contre l'hypertension artérielle.

Pour prévenir l’hypertension, rien de mieux que l’étirement! Dans une nouvelle étude parue dans le 18 décembre 2020 dans le Journal of Physical Activity and Health, des chercheurs de l’université de Saskatchewan (Canada) indiquent que l'étirement est meilleur que la marche rapide pour réduire la pression sanguine chez les personnes souffrant d’hypertension artérielle.

Etirer les vaisseaux sanguins

L'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires ainsi que l'un des principaux facteurs de risque évitables affectant la mortalité globale. Depuis longtemps, la marche est préconisée par les médecins pour traiter les patients afin de baisser leur tension artérielle. Toutefois, il semblerait que l’étirement soit tout aussi efficace pour réduire l’hypertension. “Tout le monde pense que les étirements ne servent qu'à étirer les muscles, souligne Phil Chilibeck, professeur de kinésiologie et co-auteur de l'étude. Mais lorsque vous étirez vos muscles, vous étirez également tous les vaisseaux sanguins qui alimentent le muscle, y compris toutes les artères. Si vous réduisez la rigidité de vos artères, il y a moins de résistance à la circulation sanguine.”

En effet, la rigidité des vaisseaux sanguins augmente la pression sanguine, il paraît donc logique que leur assouplissement réalisé avec des étirements fasse baisser cette pression. Pour vérifier leurs dires, les chercheurs ont réparti en deux groupes 40 hommes et femmes âgées de 61 ans en moyenne. Durant huit semaines, l’un des deux groupes a suivi un programme d’étirement de 30 minutes par jour, cinq fois par semaine, tandis que le second groupe a effectué de la marche rapide à la même fréquence et sur la même durée. Tous les participants présentaient une pression artérielle élevée au début de l’étude.

Une pratique facilement intégrable dans une routine quotidienne

Avant et après l'étude, les chercheurs ont mesuré la pression artérielle des participants en position assise, couchée et pendant 24 heures à l'aide d'un moniteur portable. D’après leurs résultats, les sessions d’étirements ont entraîné des réductions importantes de la pression artérielle sur les trois types de mesures. Du côté des marcheurs, si les effets ont été similaires sur la pression artérielle, ils ont également perdu de la graisse stockée autour de la taille durant ces exercices.

Pour Phil Chilibeck, l’étirement doit servir de complément à la marche pour faire réduire l’hypertension artérielle. Selon lui, les mêmes avantages peuvent être obtenus en effectuant une routine d’étirement plus courte qui met l'accent sur les groupes de muscles les plus importants des jambes, en particulier les quadriceps et les ischio-jambiers. De plus, le yoga, qui vise à étirer et assouplir le corps, produit des réductions similaires sur la pression sanguine.

L’intérêt de l’étirement est qu’il s’intègre facilement dans une routine quotidienne, ne demande pas de beaucoup de temps ni de matériel particulier, ce qui lui donne l’avantage d’être praticable partout. “Lorsque vous vous détendez le soir, au lieu de rester assis sur le canapé, vous pouvez vous allonger par terre et vous étirer tout en regardant la télévision”, suggère Phil Chilibeck.