La baguette, un précieux patrimoine à consommer… ou pas ?

- Pourquoi docteur - La France a choisi de présenter la candidature de la baguette à l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Le pain fait-il toujours partie des aliments essentiels pour la santé ?

Vanessa Bedjaï-Haddad - Tout à fait, c’est même un aliment que je réintroduis souvent dans l’alimentation de mes patients. Le pain a été catégorisé à tort comme un aliment qui fait grossir, et c’est ce que les personnes abandonnent en premier lors d’un régime.

- Comment et quand faut-il consommer du pain pour avoir un régime alimentaire équilibré ?

Si on remplace les féculents (riz, pâtes…) par du pain, on peut manger à peu près un quart de baguette au déjeuner et au dîner (même si les quantités doivent être adaptées au sexe, à l’âge et au physique de la personne). J’insiste sur la possibilité de manger du pain le soir : ce qu’il faut éviter à ce moment-là, ce sont les plats trop gras, qui sont difficiles à digérer.

On peut également manger une ou deux tartines de pain au petit-déjeuner, de préférence accompagnées avec des aliments qui ne sont pas des glucides : des matières grasses végétales par exemple (beurre de cacahuète, purée d’amandes, filet d’huile d’olive, avocat…) ou des protéines (œuf, jambon, fromage…). A l’inverse, combiner le pain avec de la confiture, de la pâte à tartiner ou des fruits est déconseillé, car l’apport en glucides sera trop important pour un seul repas.

Je précise néanmoins que le pain n’est pas le féculent le plus intéressant pour la santé. Il faut donc varier l’alimentation avec d’autres apports en féculents, comme le quinoa par exemple, qui est plus riche en micronutriments.

- Est-ce que la baguette est la meilleure formule pour consommer du pain ?

La baguette traditionnelle de pain blanc n’est pas le meilleur pain pour la santé. Nutritionnellement, mieux vaut privilégier le pain aux céréales, le pain complet ou le pain intégral, qui contiennent plus de fibres, de vitamines et de minéraux.

En revanche, la baguette de pain blanc traditionnelle achetée chez le boulanger sera toujours meilleure que le pain industriel, auquel on rajoute plein d’additifs pour mieux le conserver.

- Un mot sur le fameux sandwich jambon-beurre ?

Le jambon-beurre peut constituer un repas équilibré, à condition d’y ajouter des crudités. Plus globalement, un sandwich à base de baguette est équilibré quand il apporte des légumes (salade, tomate…), des féculents (le pain) et des protéines (jambon, thon, œuf…). Le poulet-cruditées par exemple, c’est très bien. L’idée est aussi de limiter les matières grasses, comme la mayonnaise et le beurre par exemple.