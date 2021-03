Alzheimer : un anticorps réduit la charge amyloïde et améliore les cognitions

Les invités du Dr Jean-Paul Marre :

- Le Pr Philippe Amouyel, neurologue et épidémiologiste à l'Institut Pasteur de Lille et directeur général de la Fondation Alzheimer, analyse la première publication dans le New England Journal of Medicine sur un anticorps contre les dépots d'amylose

- Le Pr Emmanuel Cosson, chef du service de diabétologie de l'Hôpital Jean Verdier au CHU Bobigny, met en perspective l'étude sur la comparaison de 2 méthodes de dépistage du diabète gestationnel, publiées dans le New England Journal of Medicine.

Et aussi :

• Fermeture du foramen ovale et réduction du risque d’AVC ischémique : le bénéfice d’un dispositif de fermeture optimlisée se maintient à 5 ans

• Cancer du côlon et mode de vie : une alimentation saine réduit le risque de cancer du côlon et sa mortalité et le bénéfice se cumule à celui du dépistage par coloscopie

• Fibrillation atriale chez les personnes de plus de 50 ans, ni les oméga 3, ni la vitamine D en supplément ne permettent d’en réduire le risque