Des tatouages lumineux pour détecter la maladie et la guérir

Des scientifiques de l’University College de Londres et de l’Institut italien de technologie viennent de mettre au point un tatouage intelligent qui émet de la lumière pour signaler les problèmes de santé de ses utilisateurs, selon le journal The Independant. Ce patch luminescent est composé de petites diodes de type Oled, c’est-à-dire la même technologie lumineuse que celle des écrans de smartphone ou des téléviseurs. Les patients n’ont qu’à l’appliquer sur la peau pour qu’il agisse.

Détecter des maladies...

Le fonctionnement de ce tatouage intelligent est simple : en cas de problèmes de santé, comme un coup de soleil ou la déshydratation de l’utilisateur, il s’illumine ! Plus précisément, les deux électrodes du tatouage détectent l’anomalie et le polymère électroluminescent le signale.

Selon Franco Cacialli, physicien et coauteur de l’étude, interrogé par The Independant, ces tatouages pourraient "être combinés à des formes de tatouages électroniques pour un très large éventail d’utilisations possibles". Mais déjà, rien qu’avec celui-ci, les chercheurs envisagent plusieurs emplois. Dans un cadre sportif, porté par un athlète, il pourrait s’illuminer lorsque celui-ci a besoin de boire. Ou encore sur des objets, il pourrait par exemple signaler que des aliments sont périmés.

…et les guérir

"Dans les soins de santé, il pourrait émettre de la lumière en cas de changement de l’état du patient - ou, si le tatouage était tourné dans l’autre sens dans la peau, il pourrait être associé à des thérapies sensibles à la lumière pour cibler les cellules cancéreuses", souligne Franco Cacialli. En plus de prévenir certaines pathologies, ce tatouage pourrait, à l’avenir, ouvrir de nouvelles voies thérapeuthiques. Mais pas pour tout de suite, car cette nouvelle technologie doit encore être peaufinée.

"La réalisation du concept est la première étape, poursuit-il. Les défis futurs consisteront à encapsuler autant que possible les Oled pour les empêcher de se dégrader rapidement au contact de l’air". Le but des chercheurs est de rendre accessible ce tatouage intelligent au plus grand nombre. A terme, ils estiment qu’une fabrication à bas prix et à grande échelle devrait être possible. "L'avantage de cette technologie est qu'elle est peu coûteuse, facile à appliquer et à utiliser, et se lave facilement à l'eau et au savon", conclut Franco Cacialli.