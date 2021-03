Etats-Unis : des singes du zoo de San Diego vaccinés contre la Covid-19

Les singes et les humains ayant des génomes très proches, quatre orangs-outans et cinq bonobos américains ont bénéficié chacun de deux doses d'un vaccin expérimental développé par la firme spécialisée Zoetis. "Jamais au cours de ma carrière je n'ai eu accès un vaccin expérimental aussi en amont dans le processus, et jamais je n'ai eu une telle envie de l'utiliser", s’est réjoui sur le site de National Geographic Nadine Lamberski, responsable sanitaire du zoo de San Diego qui héberge les primates.

A win for science: our partners at @Zoetis, a veterinary pharmaceutical company, developed a vaccine for SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19) that we used to vaccinate great apes at the Zoo. The vaccine was created specifically for animals. @NatGeo https://t.co/ZpM5QVD4pl