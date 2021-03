Stérilisation des biberons : c'est définitivement jugé inutile par le HCSP

L'ESSENTIEL Le HCSP établit qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des biberons stériles, car un niveau de propreté bactériologique suffit dès lors que des mesures d’hygiène validées sont obligatoires sur toute la chaine de production et d’utilisation.

C’était un cauchemar pour les parents : le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) met officiellement un terme à la stérilisation des biberons. "Le HCSP établit qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des biberons stériles, car un niveau de propreté bactériologique suffit dès lors que des mesures d’hygiène validées sont obligatoires sur toute la chaine de production et d’utilisation", justifie l’autorité sanitaire dans un nouvel avis.

Substance carcinogène

Le HCSP a pris en compte l’absence de nécessité de stérilisation, la définition de la notion de bactériologiquement propre et les procédés permettant son obtention. Cette actualisation fait suite à l’avis du Conseil supérieur de la santé (CSS) belge de décembre 2018, sollicité notamment sur les alternatives à la stérilisation à l’oxyde d’éthylène, substance carcinogène dont l’usage est interdit dans la purification des contenants alimentaires.

Aussi le HCSP recommande, à domicile comme à l’hôpital, de :

- ne pas utiliser de biberons stérilisés à l’oxyde d’éthylène ;

- ne pas recourir à l’utilisation de biberons et/ou tétines stériles pour tous les enfants et nourrissons, même les plus à risque, aucune situation clinique le justifiant n’ayant été identifiée ;

- utiliser des biberons bactériologiquement propres en respectant les mesures d’hygiène validées institutionnellement et dans le respect des normes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

Les méthodes de stérilisation à abandonner

Pour la stérilisation du biberon à froid, il fallait immerger pendant 30 minutes biberons, bagues et tétines dans un bac rempli de 4 à 6 litres d'eau et d'une ou deux pastilles de stérilisation. A chaud, il fallait ébouillanter et détruire les bactéries en plongeant les biberons dans de l'eau portée à ébullition pendant 20 minutes.