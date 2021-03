Gestes barrières : l'heure du relâchement n'est pas venue

Ils sont apparus avec le printemps 2020 ... et semblent parfois être oubliés ou négligés au printemps 2021 ! Durant le week-end ensoleillé des 27 et 28 février dernier, de nombreux médias ont fait tourner en boucle des images de promeneurs apparemment indifférents au respect des gestes barrières. Au point qu'un peu partout en France, il a fallu que les forces de police interviennent pour rappeler les badauds à l'ordre.

Même si un an après le début de la crise sanitaire et la succession des périodes de confinement ou de couvre-feu le retour des beaux jours peut expliquer une forme de lassitude face aux contraintes liées à l'"épidémie de Covid-19, l'heure ne semble pas venue de se dispenser de suivre les recommandations destinées à empêcher la propagation de la maladie. D'autant qu'elles sont simples à retenir et, à travers des affiches ou des pancartes, rappelées un peu partout :

- Se laver fréquemment les mains avec du savon ou un solution hydroalcoolique;

- Respecter deux mètres de distance avec les autres personnes dans les lieux publics, surtout si celles-ci toussent ou éternuent;

- Ne pas se serrer la main;

- Eviter de se toucher le nez, la bouche ou les yeux;

- Eternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir;

- Porter un masque;

Histoire de faire une piqure de rappel sur ces règles, le président de la République Emmanuel Macron s'est lui-même mis en scène le 6 février dernier dans une série de photos diffusées sur son compte du réseau social Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

L'initiative n'a pas manqué d'inspirer nombre d'internautes qui ont détourné ces clichés avec parfois un sens de l'humour assez développé ... au point que le président de la République a lancé un défi relevé par deux influenceurs, McFly et Carlito dont les vidéos sur les réseaux sociaux sont suivies par plus de 6 millions de personnes. Ces youtubeurs ont à leur tour réalisé un clip sur les gestes barrières qui a dépassé les 10 millions de vues.

Un joli succès d'audience qui a le mérite de remettre dans l'actualité ces fameux gestes barrières qui, de l'avis de la plupart des scientifiques, continuent bel et bien d'assurer leur rôle pour limiter la propagation du coronavirus.

S'ils ne garantissent pas une protection totale contre la Covid-19, "ils permettent de réduire la transmission même si les respecter du matin au soir n'est pas évident", rappelle ce jeudi 4 mars dans le journal 20Minutes le chercheur Jean Dubuisson du centre d'infection et d'immunité de Lille.