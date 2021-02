A partir de quel âge peut-on autoriser les écrans ?

Passer plus de temps sur les écrans c'est surtout être de plus en plus sédentaire dès le plus jeune âge. Remplacer ces périodes assises par une activité physique suffisante améliore le sommeil mais aussi le développement des enfants.

Moins d'écran pour bouger plus

Avec environ 30 % de jeunes enfants en surpoids ou obèse, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) encourage à mettre en place des bonnes habitudes dès l'enfance. Le but est de réduire au maximum le temps passé devant un écran, mais aussi sur un siège, une poussette ou attaché dans le dos, pour favoriser autant que possible les besoins d’activité physique dont la durée augmente avec l'âge.

Pour cela on évite de laisser son enfant assis plus d'une heure, et on essaie de mettre en place 3 heures d'activité par jour pour les petits entre 1 et 4 ans avec au moins une heure plus intensive à partir de 3 ans. Concrètement, il peut s'agir d'une initiation à une activité sportive, mais aussi tout simplement de jeux avec ses pairs ou ses parents.

Pas d'écrans avant 2 ans

S'il n'existe pas encore de données scientifiques montrant si l'exposition des jeunes enfants aux écrans peut perturber leur développement à long terme, l'OMS préconise une attitude de prudence en évitant autant que possible les écrans avant l'âge de 2 ans. Après cet âge, le temps d'utilisation doit être au maximum d'une heure en évitant le soir avant le coucher et en privilégiant les activités ludiques, interactives, ou sous forme de dessins animés qui peuvent améliorer le vocabulaire.

Toutes ces recommandations ont pour but d'améliorer non seulement la santé physique mais aussi mentale des plus petits et surtout de permettre un sommeil de meilleure qualité à un moment où il consolide particulièrement les apprentissages, le développement et joue un rôle essentiel dans la croissance.

Source : Organisation mondiale de la Santé. (‎2020)‎. Lignes directrices sur l’activité physique, la sédentarité et le sommeil chez les enfants de moins de 5 ans. Organisation mondiale de la Santé. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331751

En savoir plus : "Parents dans un monde d'écrans : Comment vous brancher à l'univers de vos enfants de 0 à 18 ans" de Catalina Briceno et Marie-Claude Ducas, Les éditions de l'homme.