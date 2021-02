Des protections périodiques gratuites à la rentrée prochaine pour les étudiantes

L'ESSENTIEL Le coût des tampons ou des serviettes hygiéniques représentent environ 285 euros par an pour une femme.

1 500 distributeurs seront installés dans les résidences et services de santé universitaires

En pleine polémique sur "l’islamo gauchisme", la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal a annoncé ce mardi 23 février que des protections hygiéniques gratuites seront mises à disposition des étudiantes à la prochaine rentrée. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la précarité des jeunes.

1 500 distributeurs de protections hygiéniques

Concrètement, 1 500 distributeurs de protections hygiéniques seront installés dans les résidences universitaires des Crous et les services de santé universitaires. Ces marchandises seront "respectueuses de l’environnement", précise le ministère de l’Enseignement supérieur.

Une enquête réalisée par la Fage avait dévoilé lundi 8 février que 33% des étudiantes françaises ont besoin d’une aide financière pour acheter des protections hygiéniques. Plus d’une femme sur dix a déjà eu à choisir entre des serviettes et un autre produit de première nécessité, et plus d'une femme sur trois ne change pas suffisamment de tampons ou utilise des articles inadaptés, augmentant leur risque de faire un choc toxique.

Un accès gratuit aux protections périodiques en Ecosse

En Ecosse, les députés ont voté mardi 24 novembre en faveur d'un accès gratuit aux protections périodiques. "C’est une fierté d'avoir voté pour cette loi révolutionnaire, qui fait de l'Écosse le premier pays au monde à fournir des protections périodiques gratuites à toutes celles qui en ont besoin", avait alors publié sur Twitter la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon.

