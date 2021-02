Reprise de l’exercice : pensez aux oméga-3

L'ESSENTIEL Les acides gras oméga-3 sont des acides gras polyinsaturés qui jouent un rôle important dans l’organisme.

Elles ont des fonctions anti-inflammatoires, peuvent aider à maintenir un cœur en bonne santé, réduire le risque de maladie cardiaque et ont des effets bénéfiques sur le cerveau et la santé mentale.

Les oméga-3 permettent une réponse inflammatoire plus faible et une diminution des dommages musculaires après l'exercice.

Les jours qui se rallongent et les températures qui s’adoucissent sont propices au retour des entraînements et des joggings. Pour faciliter cette reprise, pensez aux oméga-3 ! Des chercheurs britanniques de l’université de Westminster ont découvert que la prise de ces suppléments peut aider à réduire les douleurs musculaires après l'exercice. Ils ont présenté les résultats de leur étude le 13 janvier dans le Journal of the international society of sports nutrition.

Les oméga-3, bons pour le corps

Les acides gras oméga-3 sont des acides gras polyinsaturés qui jouent un rôle important dans l’organisme et peuvent offrir un certain nombre d'avantages pour la santé. Ce sont des graisses essentielles que notre corps ne peut pas produire. Elles proviennent de notre alimentation, principalement des poissons gras. Elles ont des fonctions anti-inflammatoires, peuvent aider à maintenir un cœur en bonne santé, réduire le risque de maladie cardiaque et ont des effets bénéfiques sur le cerveau et la santé mentale. Des études précédentes ont montré que les des huiles de poisson oméga-3 aident à la récupération des dommages musculaires et soulagent l'inflammation musculaire après l'exercice.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont donné aux volontaires des capsules d'oméga-3 trois fois par jour pendant quatre semaines, ou un placebo pour certains. Ils ont ensuite participé à un programme d'exercices très intenses visant à provoquer des douleurs musculaires sévères et des lésions musculaires. Les chercheurs ont mesuré les taux sanguins d'inflammation et les marqueurs de dommages musculaires, la douleur physique et la capacité des participants à faire des contractions musculaires énergiques pendant les trois jours suivants.

Réduction de la douleur

Les résultats ont révélé une réponse inflammatoire plus faible et une diminution des dommages musculaires après l'exercice dans le groupe qui a pris les oméga-3. Ces suppléments n’ont pas modifié les futures contractions musculaires, ce qui suggère qu’ils ont un effet limité sur la fonction musculaire, la récupération et les performances ultérieures. Les oméga-3 ont également permis de réduire la douleur ressentie par les participants. “Bien que la supplémentation en oméga-3 ne semble pas améliorer les performances, elle a réduit la douleur ressentie par les participants, ce que nous suggérons est utile en soi, a conclu Yvoni Kyriakidou, auteur principal de l’article. Si ça ne fait pas autant mal, peut-être que plus de gens continueront de le faire ?”