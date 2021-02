Peut-on changer la caractère de son partenaire ?

Si l'on ne peut pas changer de personnalité, on peut tout à fait entamer un travail sur soi et prendre conscience que certaines habitudes ou automatismes doivent évoluer pour le bien-être de son couple. Demander à l'autre de changer doit donc s'accompagner de beaucoup de patience et de pédagogie.

Prendre conscience du problème

Si l'un ou les deux partenaires souffrent dans le couple, et qu'une demande de changement semble s'imposer comme la solution, l'imposer dans l'urgence peut engendrer plus de colère et de frustration au final. C'est pourquoi le dialogue est fondamental pour exprimer la véritable attente qui se cache derrière la demande.

On peut pour cela commencer par faire sa propre analyse en reconnaissant ses torts et accepter soi-même de changer. De cette façon vous montrez à votre partenaire que vous êtes prêt à l'accompagner de façon bienveillante sans le brusquer.

Demander plutôt que reprocher

La façon de communiquer à son conjoint ce qui dérange et fait souffrir aura un impact considérable sur son changement. Mettre des ultimatums et reprocher uniquement en critiquant et blâmant provoquera l'effet inverse, et peut même déclencher son opposition ferme et définitif.

Au contraire, en évitant de tomber dans le cycle de la violence, il est préférable de mettre de côté son ego pour favoriser un débat constructif à base de demandes, d'écoute et d'empathie. En privilégiant l'honnêteté personne ne se rabaisse face à l'autre et ne prend de décision par dépit.

Si le conflit est devenu inévitable, faire appel a un médiateur comme un thérapeute pour couple peut être la solution pour que chacun puisse trouver sa place et s’exprimer.

En savoir plus : "Qui sont ces couples heureux ? : Surmonter les crises et les conflits du couple" de Yvon Dallaire Poche, éditions Poche.